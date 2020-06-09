В Винницком городском лечебно-диагностическом центре провели 1264 исследования с помощью ИФА-тестов для определения антител к коронавирусу швейцарской фирмы Roche, которые передал учреждению пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Из них у 31 человека обнаружили антитела к COVID-19.

Как сообщил главный врач Лечебно-диагностического центра Дмитрий Фостаковский, сейчас обследуют еще 400 человек, передают Винницкие новости.

"Прежде всего было решено провести исследования воспитателям детских садов, которые со 2 июня начали работать после ослабления карантина. Параллельно проводятся исследования медиков как районных, так и областных больниц", – заметил Фостаковский.

В Виннице провели почти 1300 исследований тестами от Порошенко Винницкие новости

Как сообщил заместитель Главного врача Центра Петр Гранкивский, на прошлой неделе благодаря первой пробной партии тестов в Виннице сразу же обнаружили двух воспитателей детсадов с бессимптомным течением болезни.

"С тех почти 300 пациентов, которых мы уже обследовали, обнаружили 2 случая положительных. Информация об этих пациентах была сразу же передана врачам семейной медицины, которые дальше уже занимаются их самоизоляцией", – рассказал Петр Гранкивский.

"Мы передали первую пробную партию – 2 упаковки тестов для того, чтобы не терять ни одного дня. Потому ПЦР-лаборатория на сегодняшний день может делать в Виннице не более 400 тестов за 24 часа работы. Лаборатория Диагностического центра может делать за 6, даже за 5 часов те же 400 тестов. То есть теоретически мы можем делать 1000 тестов в сутки. Это – больше возможностей. И вторая позиция – мы обнаруживаем бессимптомных пациентов. То есть пациент если больной – он разносчиком коронавируса, но сам он этого не чувствует, и без его вины происходят эти вещи. Если бы этого тестирования не было, то они бы и дальше распространяли, потому что никаких симптомов они не испытывали. Фамилий мы не называем, но это – воспитатели детских садов. После ослабления карантина мы сможем гарантированно защитить от распространения коронавируса с помощью лаборатории нашего Винницкого центра", – отметил Петр Порошенко.

В Винницу Петр Порошенко привез 5000 ИФА-тестов. Медицинские работники и педагоги Винницкой области проходят тестирование бесплатно.

Как известно, Фонд Порошенко привез в Украину 31000 ИФА-тестов для определения антител к коронавируса производства швейцарской компании Roche, которые передаются в регионы Украины.

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