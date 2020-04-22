Антисептики могут вызвать мутацию коронавируса: как правильно пользоваться
Ученые предупредили, что чрезмерное или неправильное использование антисептиков может привести к устойчивости бактерий к противовирусным препаратам и даже к мутациям коронавируса.
Об этом идет речь в материале, опубликованном на портале The Conversation.
Исследователи выявили, что антисептики способны разрушать ДНК бактерии, но при этом они могут вызвать мутации. Ученые предположили, что такие методы защиты от вирусов могут привести к новым вспышкам инфекций.
Также, по словам химиков, весьма сомнительна эффективность домашних антисептиков, которые были сделаны самостоятельно на основе спирта. Их польза на сегодня не доказана, а вот побочные эффекты могут быть серьезные.
Чтобы избежать проблем, ученые призвали не пользоваться антисептиками как лекарством и использовать только в необходимых дозах и согласно инструкции.
Отмечается также, что постоянное использование химических средств может привести к дерматологических проблемам, а любые ранки на руках – это открытые места для различных инфекций.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Евгенйи Комаровский предупредил, что антисептик для дезинфицирования рук, чтобы защитится от COVID-19 или любого другого вируса, нельзя делать с использованием борной кислоты.