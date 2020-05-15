Антисептик, маски и игра для детей: Супрун дала важные советы, как не заразиться COVID-19, отдыхая на природе

Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун дала советы, как правильно отдыхать на природе, чтоб не заразиться COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Список "лайфхаков" она опубликовала на своей странице в Facebook. По её словам, регулярные прогулки на свежем воздухе будут полезны для физического и психического здоровья всей семьи. Однако необходимо придерживаться некоторых правил безопасности, чтобы минимизировать риски заражения.

Во-первых, при выходе из жилья нужно как можно меньше касаться различных поверхностей - например, кнопки лифта можно нажимать локтем или ключами. Также она предложила способ, как можно с помощью игры уговорить детей ничего не трогать.

"Можно поиграть в игру: представьте, что все поверхности, даже стены, горячие", – посоветовала она.

Во-вторых, она посоветовала надевать перчатки только чистыми руками, а после утилизировать их. Если же руки будут грязными, то никакой пользы от ношения перчаток не будет.

Также Супрун посоветовала взять с собой антисептик с, минимум, 60% содержания спирта. Руки нужно обрабатывать не менее 30 секунд, чтобы он дал необходимый эффект.

При выборе места отдыха нужно выбирать локации, где не будет толпы – загородные территории или большие парки. Даже там необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра и носить маски.

"Не надевайте маску на ребенка до двух лет! Американская академия педиатрии запрещает маленьким детям носить маски, потому что это опасно", – отметила Супрун.

На прогулку не стоит брать никого, кроме членов семьи, а по возвращению домой нужно снять верхнюю одежду и тут же помыть руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильский медик назвал лучший метод профилактики COVID-19.