Антирекорды, как весной в Италии, готовим временные госпитали, – Степанов

Министерство здравоохранения Украины начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в видеообращении в Facebook. Он подчеркнул, что сейчас ситуация с коронавирусом серьезнее, чем когда-либо с начала пандемии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Антирекорды почти каждый день. В больницах стремительно заполняются койки. Подобная ситуация была весной в Испании и Италии", – сказал Степанов.

По его словам, сейчас в Украине для больных COVID-19 есть 37 000 коек, из которых 21 000 – заняты.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку временных госпиталей для больных COVID-19", – сказал министр.

По его словам, Украина не может по примеру некоторых других стран снова перейти на полный карантин, поскольку это приведет к катастрофе в экономике.

Он также отметил, что, если люди будут и дальше игнорировать правила противоэпидемической безопасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля.

"Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, используйте антисептики и мойте руки. Ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии. На кону – ваша жизнь и жизнь ваших близких", – заявил глава МОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больными коронавирусом, если украинцы не начнут сознательно соблюдать правила карантина в условиях пандемии.