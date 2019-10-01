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1 октября • обновлено в 16:28
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Антін Мухарський
Антін Мухарський
Український письменник, актор, телеведучий Все статьи автора

Вхід безкоштовний, або Ласкаво просимо в д*пу

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Я вже втомився пояснювати, що на підсвідомому рівні слово 'безкоштовний' дорівнює синоніму 'гівняний', 'конкурентно нездатний', 'аматорський'...

Кількість людей в країні, що почали плутати діяльність умовного товариства 'Просвіта' і роботу професійних митців зросла в рази!!!

'Ви приїдьте до нас з концертом... ми вам проїзд оплатимо, нагодуємо, чарку наллємо...'

Були часи, коли дзвінки з такими проханнями лунали ледь не щодня

- У нас гарна сцена буде, гарний звук...

- Ви за це платите?

- Ну так, звичайно!

- То чого ж курва, ви не закладаєте гонорари на митців...?'

- Та до нас в чергу стоять, аби виступити... Ну не хочете, то й не треба...Отакий ви х...йовий українець і нещирий патріот... ми так і знали що ви - несправжній... для вас все аби гроші...

Новости
Чоловікам немає місця в сучасному світі!

ПОЯСНЮЮ різницю між аматорами і фахівцями:

Аматор - це той, хто готовий безкоштовно виступати на сцені стільки часу, скільки влізе. У нього є додаткові джерела прибутку, з яких він живе.

Професіонал - це той, хто живе виключно із своєї творчості і воліє проводити на сцені менше часу, отримуючи з цього стільки грошей, у скільки себе цінить, щоб прогодувати родину, витратити їх на нові пісні, музику, сценічний одяг.. тощо!

Новости
Дволикий Янус українського сепаратизму

Наша глобальна біда в тому, що проект УКРАЇНА - як був аматорським від перших домашніх театрів часів Котляревського, Куліша і Лесі Українки... Так й досі лишається аматорським, з характерним колоніальним мисленням, що справжній український митець має виступати перед народом безкоштовно!

Тому, коли я бачу на афішах своїх колег надпис 'вхід безкоштовний', душу мою охоплює непозбувна бентега перманентного відчаю..., бо 'безкоштовне' для мене - це синонім до слів 'гівняний', 'конкурентно нездатний', 'аматорський'.

Непереборна тяга нашого 'простого народу' до шари й небажання витрачатися на культуру все далі й далі заганяє нас у вселенську дупу одвічного хуторянства, второсортної х*йні, ламає і нищить опції, що дозволяють відрізняти гівно від мармуляди (стіхі оні жє ж всєгда стіхі, і музика она всєгда жє ж музика), не дає жодних шансів на вилюднення в глобальному сенсі, залишаючи нам шанс виключно на одвічне скиглення 'ой чого ж ми такі ху*ові!?'

Бо ху*ові!!!

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Автор
Антін Мухарський Антін Мухарський
Место
Украина
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