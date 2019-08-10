Росіян в Україні дуууже багато! Але за радянською звичкою, вони теж називають себе українцями, хоч це абсолютна неправда, адже за всіма ментальними та культурологічними маркерами вони є з росіянами дійсно одним народом.

Звідси усі маніпуляції і тотальний роздризг в умах, бо більшість населення України, таки росіяни, хоч і мають українські паспорти.

Щоб довести це, я, навіть, винесу за дужки основний і базовий елемент української ідентичності як МОВА, зосередившись на інших маркерах ідеологічної та матричної прошивки росіськомовного українця, основним з яких є цілковита залежність від радянських або російських квазікультурних мемів і штампів.

Взяти доприкладу всі 'шуточкі-прібауточкі' з фільмів Гайдая, цитування радянських приказок, анєкдотів про Штірліца, наспівування пісень радянського періоду чи обговореня проблем у сім'ї Пугачової чи Ксєнії Собчак.

Скажете - брєд і фейк? Зайдіть на будь-яку розкладку преси і гляньте на асортимент - журнали Настя, Поліна, Ліза, Наталі, Віва та іншої російськомовної гламурної гидоти, яка б не виходила щотижня та щомісяця, якби на неї не було попиту!

Російськомовний слухач в захваті від творчості Потапа, Лободи чи Таїсій Повалій, а ще серіала 'Свати' і жартів 95-го кварталу. Він називає себе 'українцем', але по суті живе в одному інформаційно культурному полі з мешканцем Тули, Нижнього Тагілу, Чєрєповца чи Вологди де теж шанують ці 'твори мистецтва'. Сучасні росіяни знають про Україну більше, ніж самі так звані 'українці', бо якщо подивитись раша-ньюз вся Росія зараз від Калінінграда до Владівостока - 'одна большая Украіна за которую у нас боліт сєрдцє, ібо б..деровци-ф..шісти нє дают там нашім людям нормально жіть'.

Чуєте?! Російськомовні українці для росіян - НАШІ ЛЮДИ!! Так завжди було і буде! Росіяни чуючи російську мову будь де, відразу радісно кивають головами - НАШІ!! Ну трошкі інші, такі смішні у вишиванках і віночках на головах, ну трошки пришелепкуваті із своєю нєзалєжностью і етім усатим ... как єго... о! Шєвчєнко! Но нє тот шо футболіст, а тот шо тіпа поет....

'Я воєвал протів путіна і 'русского міра' с моімі братьямі українцамі. А ви что в ето врємя дєлалі...валялісь на діванє? А сколько рєбят русскоязичних там на фронтє! Ви їм тожє будєтє рассказивать на каком язикє говоріть!!??' - пишуть мені обурені читачі, серед яких купа ботів, але трапляються і справжні люди.

Відповідаю: ключова фраза в цих закидах 'протів путіна і 'русско міра'. І з цієї точки зору - так! У най йде громадянська війна, в якій росіськомовні громадяни України вбивають російськомовних росіян, через те що частина єдиного російського народу обрала демократичний шлях розвитку, а інша - євразійський квазітоталітаризм.

Проукраїнських росіян в Росії теж доволі багато. Але не тіште себе надією, що вони саме 'проукраїнськи', бо тут ідеологічний і ментальний розлом проходить саме в парадигмі цілком політичного протистояння 'демократія-тоталітаризм'.

Тому українське громадянство і наявність українського паспорту у наших громадян часто-густо є маркером не України, а, лишень, 'Іншої Росії' побудові якої активно сприяють канали Інтер, Ньюз ван, 112, а нині вже й ZIK.

Нинішня війна - війна за ідентичність.

І з точки зору України та українців - це без сумніву російсько-українська війна розв'язана Росією з керівництвом у Москві.

З точки зору Росії та переважної частини русскоязичнооо насєлєнія - конфлікт на сході - це громадянський конфлікт, де воюють дві частини одного, штучно розділеного народу.

Зараз Москва, намагаючись позбавитись пекельних санкцій 'возлагаєт всє надєжди на разумний украінскій народ (русскоязичноє насєлєніє) которий прєкратіт етот нєнужний конфлікт, навязанний ізвнє'. Тоді санкції знімуть і проблема Донбасу стане виключно внутрішньою проблемою України. Саме цьому розвитку подій підіграє наш нинішній президент.

Ми живемо в час гібридних сенсів і гібридних воєн.

Ось чому, панове, для нашого виживання (в буквальному сенсі цього слова) є критично важливим визначитися з власною ідентичністю!

Чи ми з росіянами один народ, бо розмовляємо однією мовою, маємо спільних героїв, культуру, анєкдоти про Штірліца, журнал Віва, пісні Потапа і прібаутки з фільмів Гайдая і у нас на сході так! ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНФЛІКТ!

Або Геть від Москви, бо ми - українці! У нас інша мова, історія, культура, традиції. І у нас ВІЙНА З РОСІЄЮ, що намагається у різний спосіб знищити Україну ось вже понад 300 років

Дивлячись 'Сватів' слухаючи російськомовну попсу, купуючи російськомовні глянцеві журнали ви потроху, щоразу на горобиний крок наближаєте перемогу 'руського міру' в Україні! Тому він і буяє, шириться, перемагає на президентських та парламентських виборах, хай у яскравому, гротескному, прикольному, а тому більш гібридному та небезпечному варіанті.

Або ви підтримуєте українське - слухаєте, читаєте, дивитесь українське, а головне СПІЛКУЄТЕСЬ УКРАЇНСЬКОЮ і тоді матимемо шанс.

Будьте пильними, відповідальними, зібраними і свідомими. І переможе Україна.

Наше майбутнє - це щоденний вибір кожного з нас!

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