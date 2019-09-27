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27 сентября • обновлено в 20:21
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Антін Мухарський
Антін Мухарський
Український письменник, актор, телеведучий Все статьи автора

Дволикий Янус українського сепаратизму

6.5т Читать материал на украинском

Останнім часом ми з концертами та презентаціями книжок об'їхали усю Україну - від Слов'янська і Краматорська до Новояворівська і Долини. Після концертів - обов'язкова автограф-сесія і особисте спілкування.

На Львівському Форумі, Київському Арсеналі, Дніпровській книжковій чи Запорізькій толоці біля наших стендів завжли багато людей, з якими я вступаю в особистий вербальний, мистецький та емоційний контакт.

Багато хто дивується побачивши 'зірку' в зоні прямого доступу... 'Шо отак просто стоїть, фотографується і роздає автографи....А ну зараз піду підколю його питанням про Сніжану та аліменти... ги-ги-ги...'.

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Бандера – не я!

Мало хто здогадується, що ця доступність і близькість до народу - вкрай важка емоційно виснажлива робота, яку я проводжу з метою зрозуміти: який він справжній наш український народ? Бо пишу нову книжку і мені життєво необхідно провести ці польові дослідженя, адже 'найбільш цікаві персонажи' ретельно збираються у заповітний нотатник з метою подальшої класифікації та мистецького опрацювання.

З НОВОГО... Зараз мандруємо Заходом України. Серед численних голосів вдячності і щирої підтримки після концертів все частіше лунає 'галицький шепіт' УКРАЇНА ПО ЗБРУЧУ!!! В різних варіаціях: від лагідної культурницької сепарації до оголошеня ГНР (Галицької Народної Республіки), введеня латинської абетки, греко-католицтва як основної релігії, а ще поновленя монархії (є нащадки Василя Вишиваного).

Я й раніше стикався з цими явищами, виключно в мистецькому (екзотичному середовищі). Митцям - можна! Вони - люди святі....

Але коли вже пішло в простий народ в такій кількості, що кожного дня я чую : 'Україна по Збруч'.... То ча подати тривожний сигнал!!!

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"Наші люди" в Україні, або "Руський мір" в головах

Галицький сепаратизм - зворотнє обличчя сепаратизму донецького.

Панове, друзі, побратими й посестри...., якщо я - наддніпрянсьуий українець Антін Мухарський для вас недостатньо українець, а вигаданий професор антропології Орест Лютий - це те що треба!!! То я так само сумніваюсь в ваших розумових здібностях, як сумніваюся в розумових здібностях виборців президента Голобородька!!!!

Тому чути з ваших вуст 'Україна по Збруч' мені так само бридко, як чути з вуст проросійської сєпарні 'Україна по Днєпру'!!!

Брати і сестри галичани, напишіть будь-ласка що ви думаєте з цього приводу...

Заздалегідь вдячний!!

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Автор
Антін Мухарський Антін Мухарський
Место
Украина
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Антиной Мухосранский. :-)))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Этого вонючего "укропысьмэнныка" НИКТО в мире не знает и не интересует. :-) Как и его соплеменников: нет НИ ОДНОГО мовнюка - лауреата Нобелевской премии в литературе. :-))))
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Трубицын Александр, так и ни одного як цапа тэж нэмае
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Звісно, що Україна має бути єдина. За це боролися та вмирали наші предки багато століть. Єдина і незалежна, вільна країна. Просто багато хто зараз на заході сумнівається в тому, дивлячись на дії нової влади. Проте Україна і українці мають вистояти і зберегти єдину і неподільну країну. Просто не забувати історію і те що легко зламати одного а коли багато то це сила.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Трубицын Александр, , "захватившая земли России, Польши, Венгрии и Румынии". как был ты слесарем 6-го разряда, так перворазрядным неуком и подохнешь.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Gorobec Sana, мадам рогулесса, Ваше убогое "звисно" - не "звисно" никому, кроме горстки Ваших тупых соплеменников. :-))) Вся "внаукраина" = злокачественная опухоль, захватившая земли России, Польши, Венгрии и Румынии. Гэть до свого хутора, сэлючка. :-)))
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