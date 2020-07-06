Антимонопольный комитет Украины возглавила сестра директора виллы Зеленских в Италии, – Уколов

И.о. председателя Антимонопольного комитета Украины назначили Ольгу Пещанскую, сестра которой Светлана Пещанская якобы стала номинальным владельцем виллы Зеленских в Италии.

Об этом написал экс-нардеп, журналист и политтехнолог Виктор Уколов в Facebook.

"Даже не знаю с чего начать? Давайте с виллы, потому что она роскошная – несколько этажей и 15 спален в городе Форте дей Марми, курорте любимом среди российских бизнесменов", – написал политтехнолог.

Он добавил, что дом был оформлен на итальянскую фирму "San Tomaso", которой владел офшор, принадлежащий Владимиру Зеленскому.

“Недавно произошли изменения – оффшор переписали на какую-то гречанку, а директором итальянской фирмы стала Светлана Пещанская. Вот оно, счастье, – принялись безумно ЗЕфаны, президент лишился оффшора. Угу, – скептически сказали мы и не ошиблись”, – отметил экс-нардеп.

“Потому совершенно же, блин, случайно главой АМКУ назначили сестру Ольгу Песчанскую! И то же полное совпадение обстоятельств, она сестра директора виллы Зеленских”, – заключил Уколов.

ООО "Сан Томмасо" в Италии сейчас владеет кипрский оффшор "Альдоранте лимитед", бенефициаром которого до президентства тоже был Зеленский. Но после нескольких разоблачений в СМИ, президент лишился проблемных активов. Кипрский оффшор переписал в некую ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а вот директором итальянской компании в июле 19-го становится – Светлана Пещанская.

Журналисты ранее выяснили, что Светлана Пещанская входит в первую пятерку спонсоров партии “Слуга народа”. Она подтвердила, что средства переведенные на партию, – ее личные доходы, которые позволяют женщине пожертвовать 145 тыс. гривен.

Антимонопольный комитет Украины возглавила сестра директора виллы Зеленских в Италии (Facebook Виктора Уколова)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсорку "Слуги народа" Светлану Пещанскую.