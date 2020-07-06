Антимонопольный комитет Украины возглавила сестра директора виллы Зеленских в Италии, – Уколов
И.о. председателя Антимонопольного комитета Украины назначили Ольгу Пещанскую
Ее сестра Светлана Пещанская якобы является директором итальянской фирмы, управляющей виллой Зеленских в Италии
Светлана Пещанская входит в первую пятерку спонсоров партии “Слуга народа”
И.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Ольга Пещанская. АМКУ
И.о. председателя Антимонопольного комитета Украины назначили Ольгу Пещанскую, сестра которой Светлана Пещанская якобы стала номинальным владельцем виллы Зеленских в Италии.
Об этом написал экс-нардеп, журналист и политтехнолог Виктор Уколов в Facebook.
"Даже не знаю с чего начать? Давайте с виллы, потому что она роскошная – несколько этажей и 15 спален в городе Форте дей Марми, курорте любимом среди российских бизнесменов", – написал политтехнолог.
Он добавил, что дом был оформлен на итальянскую фирму "San Tomaso", которой владел офшор, принадлежащий Владимиру Зеленскому.
“Недавно произошли изменения – оффшор переписали на какую-то гречанку, а директором итальянской фирмы стала Светлана Пещанская. Вот оно, счастье, – принялись безумно ЗЕфаны, президент лишился оффшора. Угу, – скептически сказали мы и не ошиблись”, – отметил экс-нардеп.
“Потому совершенно же, блин, случайно главой АМКУ назначили сестру Ольгу Песчанскую! И то же полное совпадение обстоятельств, она сестра директора виллы Зеленских”, – заключил Уколов.
ООО "Сан Томмасо" в Италии сейчас владеет кипрский оффшор "Альдоранте лимитед", бенефициаром которого до президентства тоже был Зеленский. Но после нескольких разоблачений в СМИ, президент лишился проблемных активов. Кипрский оффшор переписал в некую ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а вот директором итальянской компании в июле 19-го становится – Светлана Пещанская.
Журналисты ранее выяснили, что Светлана Пещанская входит в первую пятерку спонсоров партии “Слуга народа”. Она подтвердила, что средства переведенные на партию, – ее личные доходы, которые позволяют женщине пожертвовать 145 тыс. гривен.
Антимонопольный комитет Украины возглавила сестра директора виллы Зеленских в Италии (Facebook Виктора Уколова)
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсорку "Слуги народа" Светлану Пещанскую.