"Антикоррупционеры" пытаются спрятать за решением КСУ собственную бездеятельность, – Шахов

Решение КСУ о закрытии доступа к реестру электронных деклараций, которые обязаны подавать все претенденты на государственную службу, а также политики, возмутило общество. Но за скандалом вокруг этого решения теряется тот факт, что и до этого решения многочисленные антикоррупционные органы так и не продемонстрировали достижений в борьбе с коррупцией. Такое мнение высказал лидер партии "Наш край" Сергей Шахов.

"Решение КСУ создало много шума, в котором могут утонуть реальные вопросы. Как называется страна, в которой с 2015 года пять новосозданных антикоррупционных органов не наказали ни одного чиновника за ложь в декларации? Правильно, это – Украина", – утверждает политик.

Он подчеркнул: создатели антикоррупционной структуры изначально допустили ряд критических ошибок, вследствие которых вместо мощной системы, которая бы сделала невозможной коррупцию среди чиновников и представителей всех ветвей власти, был создан "Колос на глиняных ногах". И его легко разрушила небольшая группа депутатов ВРУ, инициировавших обращение к КСУ, и судьи, которые признали публикацию электронных деклараций в открытом доступе неконституционной.

По мнению Шахова, от скандального решения КСУ выигрывают не коррупционеры, а те, кто должен с ними бороться.

"Кто основные бенефициары решения КСУ? Ведь это даже не чиновники. Ибо какая им разница, действуют ли законы, если все равно никто из них не наказывают? Настоящие же получатели выгоды от решения Конституционного суда – это антикоррупционные органы. Прокуратуры, бюро и департаменты, годами проедавшие миллиарды наших с вами денег. Вместо того, чтобы ловить взяточников и заниматься своей непосредственной службой, силовики углубились во взаимные разборки: возбуждали против друг друга уголовные дела, публично ссорились", – подчеркнул Шахов.

Политик убежден, что отныне вину за собственное бездействие антикоррупционные структуры будут возлагать на Конституционный суд.

"Теперь они получили индульгенцию на бесполезную работу. "Виноваты не они, а суд". Сегодня антикоррупционеры закрывают сотни дел. Но что было бы, если бы не решение КСУ? Правильно, ни одного наказанного чиновника! Вся деятельность наших так называемых "антикорупцийнеров" направлена на бурную имитацию работы. Чтобы снова получить деньги от украинских налогоплательщиков, которые снова будут разворованы", – эмоционально заявил Шахов.

Вместе с тем, лидер "Нашего края" предложил свой выход из замкнутого круга.

"Какой выход вижу я? Моя неизменная позиция – это введение так называемой "нулевой декларации" по примеру Грузии, каждому оплатить 5-10% из имеющегося имущества и начать жизнь с чистого листа", – резюмировал Шахов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по информации лидера политической партии "Наш край" Сергея Шахова, власти планируют повысить зарплаты всем госслужащим.