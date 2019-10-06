Похоже на то, что на Банковой у некоторых джентльменов очень хорошая изжога. Невзирая на габариты тела и ширину морды, изжога колотнула всех, поскольку есть исторический опыт, который под коврик не заметешь даже метлой, на которой сам же старательно и вывел +73%. Одно дело небрежно трындеть это в прикормленную телекормушку Г+Г и совсем другое, когда замаячила возможность того, что могут прийти гости и спросить: ну как вы тут, не скучаете? Не скучают.

В переулках стоит масса автобусов с полицией и нацгвардией и с какими-то специальными машинами, которые (видимо) и положили связь. Глядя на всю эту красоту, почему-то вспоминаются попы, которые любят рассказывать о "воле божьей" и что со всем надо смиряться, уповая на небеса. Но это до тех пор, пока дело не касается его личной тушки. В этот момент его вера начинает хромать на все четыре лапы, а упование на небо отваливается как хвост у ящерицы.

Так и здесь, если ты уверен в такой невыносимой поддержке, о которой вспоминаешь просто через несколько слов, то зачем тебе вся эта многочисленна пехота? Зачем пожарная машина на Городецкого? Что она приехала тушить, если в нескольких сотнях от Майдана пожарное депо? В общем, там точно понимают, что капитуляция может вылезти боком. Но это отнюдь не все.

Как все помнят, в американском варианте стенограммы телефонного разговора Трампа с зе, последний, в ответ на поздравления с "феноменальным успехом" на парламентских выборах, сказал о том, что "мы применили парочку технологий". Было бы наивно полагать, что с тех пор все изменилось и "технологии" не пойдут в ход, и они таки пошли.

МАЙДАН – ЛЮДИ

На Майдан собралось довольно много народу, не буду давать количественных оценок, но от Стеллы и до Макдональдса стояла плотная группа народу, через которую было не очень легко проходить. В подавляющем большинстве это были наши. После двух Майданов автор научился различать, где стоят наши, а где нет. Это совокупность внешнего вида и действий, которые ни с чем не спутаешь. И конечно – глаза.

Думаю, что людям надо было увидеть главное – не одни они оценивают события таким вот образом, и надо было вернуть ощущения плеча единомышленника. Думаю, что это как раз и произошло сегодня. Был возрожден дух Майдана. Я специально менял позицию, чтобы оценивать реакцию людей на происходящее и то, о чем они разговаривают между собой. Да, это – наши люди. И скажем так, настроены они очень решительно, поскольку почти все разговоры уже упираются в необходимость конкретных действий.

Все на месте и никуда не делось. Что интересно, возрастной состав примерно такой же, как был и на Майдане, от юнцов и до стариков. Единственное отличие – намного больше военных. Кто-то был в камуфляже, на ком-то были какие-то особые знаки различия, которые выдают в нем фронтовика, кого-то из военных можно было вычислить по другим внешним признакам.

Пожалуй, это – главное отличие, и Янукович, если бы сравнил свою ситуацию с нынешней, посочувствовал бы зе, поскольку, как говорил кум куму из старого анекдота: "Концепция изменилась".

Новости Зеленскому стоит выйти к людям и смело поговорить

В общем то, что я хотел сегодня увидеть – увидел. Люди – спокойны, умны и решительны. Думаю, что "тихари", безусловно присутствовавшие на Майдане, напишут рапорта и доложат о том, насколько серьезным был сегодняшний протест. Это как раз то, что попытайся зе сбить или разогнать, разворачивается в уже известную конфигурацию с чемоданом и Ростовом. Если ему доложили что-то другое, то это – их дело.

Но внутри массы людей можно было заметить некоторые аномалии, которые легко заметить, если именно их и высматриваешь, а когда находишь – внимательно оцениваешь, как это смотрится. Первое, через что споткнулся, был Виталик Портников, с каким-то джентльменом его возраста. Он посматривал на сцену, как мне показалось, с какой-то недоброй улыбкой. Думаю, он что-то напишет по этому поводу и эта писанина, для меня, будет представлять чисто академический интерес. Мне его вид напомнил какого-то грифа или стервятника, который высматривает, не будет ли чем поживиться.

Собственно говоря он, и такие как он приложили максимум усилий к тому, чтобы Украина так быстро и беспричинно оказалась на грани капитуляции. Теперь же он имитирует критика режима зе и что-то там рассказывает о смерти Украины, если ничего не делать. Виталик, ты свое уже сделал, и думаю – получил свою конфету из шкафчика. А теперь имитация "белости и пушистости" смотрится как одежда патологоанатома-убийцы, который готовится вскрыть свою же собственную жертву. Но этот номер не пройдет. Во-первых: мы все помним, а во-вторых, Украину уже не раз сталкивали в пропасть, но она всегда выбиралась из нее и успешно давала обратку так, что врагу становилось душно. Нет причин сомневаться в том, что это произойдет снова.

Было еще несколько знакомых лиц, которые перед выборами подыграли выбору Кремля, а значит – внесли свой вклад в то, что теперь мы всем миром пытаемся остановить – движение в сторону капитуляции. Удивительно, но вся эта именитая публика, явившаяся сюда, наверное, действительно считает, что все это сделал Бабайка, а не они сами. Шляясь по телеканалам и поливая помоями все, на чем держится Украина, они отработали свои тридцать серебряников, а теперь пытаются изображать из себя испанских летчиков.

Но самым сильным впечатлением были несколько островков среди плотной толпы, где стояли деятели в куртках "нацжон". Рядом с ними старались не стоять, как бывает с алкашом, который справил нужду себе в штаны. Фото этого не сможет четко передать, но поверьте на слово, поскольку я видел это собственными глазами. А еще я видел, как на них сморят наши, с презрением, как на того самого алкаша, о котором написано выше.

Эта аваковская титушня вываливалась из общего пейзажа как внешним видом и вынужденной дислокацией, так и тем, что они не вписывались в то, что скандировали все остальные. Вид у них был затравленный, поскольку было видно, насколько здесь больше нормальных людей, а ведь они сюда пришли не просто так, их же инструктировали, что надо делать. Но по факту оказалось, что сделать они могут примерно ту же программу, которую сделал тот алкаш.

Я стоял от них метрах в пяти и внимательно рассматривал их реакцию на происходящее, поскольку они никому не были интересны, я был единственным наблюдателем, который специально за ними приглядывал. В общем, если бы там был интеллект, то они бы могли повторить слова Остапа Ибрагимовича Бендера из романа "Двенадцать стульев": "Мы лишние, на этом празднике жизни". По крайней мере, это легко читалось по их физиономиям.

И еще один общий штрих. Возле Пассажа установили сцену и устроили там какую-то бестолковую развлекуху. Смысл мероприятия был понятен практически сразу. Там звуковая аппаратура была помощнее той, что работала на Майдане и время от времени – глушила то, что там звучало. В который раз подтверждаются слова адмирала Колчака о том, что извозчики и проститутки (а мы туда причисли еще и артистов со спортсменами) работают на любую власть. Особенно это касается "шоу-менов", это – клиника.

Но мероприятие имело как бы две составляющие. Первая – несколько десятков тысяч людей на Майдане и сама сцена. Она очень слабо вписывалась в проходящее мероприятие, но об этом – отдельно.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал