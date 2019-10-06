Главная Новости
6 октября • обновлено в 19:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Власть приложила усилий, чтобы Украина оказалась на грани капитуляции

4.1т

Похоже на то, что на Банковой у некоторых джентльменов очень хорошая изжога. Невзирая на габариты тела и ширину морды, изжога колотнула всех, поскольку есть исторический опыт, который под коврик не заметешь даже метлой, на которой сам же старательно и вывел +73%. Одно дело небрежно трындеть это в прикормленную телекормушку Г+Г и совсем другое, когда замаячила возможность того, что могут прийти гости и спросить: ну как вы тут, не скучаете? Не скучают.

В переулках стоит масса автобусов с полицией и нацгвардией и с какими-то специальными машинами, которые (видимо) и положили связь. Глядя на всю эту красоту, почему-то вспоминаются попы, которые любят рассказывать о "воле божьей" и что со всем надо смиряться, уповая на небеса. Но это до тех пор, пока дело не касается его личной тушки. В этот момент его вера начинает хромать на все четыре лапы, а упование на небо отваливается как хвост у ящерицы.

Так и здесь, если ты уверен в такой невыносимой поддержке, о которой вспоминаешь просто через несколько слов, то зачем тебе вся эта многочисленна пехота? Зачем пожарная машина на Городецкого? Что она приехала тушить, если в нескольких сотнях от Майдана пожарное депо? В общем, там точно понимают, что капитуляция может вылезти боком. Но это отнюдь не все.

Как все помнят, в американском варианте стенограммы телефонного разговора Трампа с зе, последний, в ответ на поздравления с "феноменальным успехом" на парламентских выборах, сказал о том, что "мы применили парочку технологий". Было бы наивно полагать, что с тех пор все изменилось и "технологии" не пойдут в ход, и они таки пошли.

Новости
Начувайтесь, зеленські. Вас очікують нелегкі часи

МАЙДАН – ЛЮДИ

На Майдан собралось довольно много народу, не буду давать количественных оценок, но от Стеллы и до Макдональдса стояла плотная группа народу, через которую было не очень легко проходить. В подавляющем большинстве это были наши. После двух Майданов автор научился различать, где стоят наши, а где нет. Это совокупность внешнего вида и действий, которые ни с чем не спутаешь. И конечно – глаза.

Думаю, что людям надо было увидеть главное – не одни они оценивают события таким вот образом, и надо было вернуть ощущения плеча единомышленника. Думаю, что это как раз и произошло сегодня. Был возрожден дух Майдана. Я специально менял позицию, чтобы оценивать реакцию людей на происходящее и то, о чем они разговаривают между собой. Да, это – наши люди. И скажем так, настроены они очень решительно, поскольку почти все разговоры уже упираются в необходимость конкретных действий.

Все на месте и никуда не делось. Что интересно, возрастной состав примерно такой же, как был и на Майдане, от юнцов и до стариков. Единственное отличие – намного больше военных. Кто-то был в камуфляже, на ком-то были какие-то особые знаки различия, которые выдают в нем фронтовика, кого-то из военных можно было вычислить по другим внешним признакам.

Пожалуй, это – главное отличие, и Янукович, если бы сравнил свою ситуацию с нынешней, посочувствовал бы зе, поскольку, как говорил кум куму из старого анекдота: "Концепция изменилась".

Новости
Зеленскому стоит выйти к людям и смело поговорить

В общем то, что я хотел сегодня увидеть – увидел. Люди – спокойны, умны и решительны. Думаю, что "тихари", безусловно присутствовавшие на Майдане, напишут рапорта и доложат о том, насколько серьезным был сегодняшний протест. Это как раз то, что попытайся зе сбить или разогнать, разворачивается в уже известную конфигурацию с чемоданом и Ростовом. Если ему доложили что-то другое, то это – их дело.

Но внутри массы людей можно было заметить некоторые аномалии, которые легко заметить, если именно их и высматриваешь, а когда находишь – внимательно оцениваешь, как это смотрится. Первое, через что споткнулся, был Виталик Портников, с каким-то джентльменом его возраста. Он посматривал на сцену, как мне показалось, с какой-то недоброй улыбкой. Думаю, он что-то напишет по этому поводу и эта писанина, для меня, будет представлять чисто академический интерес. Мне его вид напомнил какого-то грифа или стервятника, который высматривает, не будет ли чем поживиться.

Собственно говоря он, и такие как он приложили максимум усилий к тому, чтобы Украина так быстро и беспричинно оказалась на грани капитуляции. Теперь же он имитирует критика режима зе и что-то там рассказывает о смерти Украины, если ничего не делать. Виталик, ты свое уже сделал, и думаю – получил свою конфету из шкафчика. А теперь имитация "белости и пушистости" смотрится как одежда патологоанатома-убийцы, который готовится вскрыть свою же собственную жертву. Но этот номер не пройдет. Во-первых: мы все помним, а во-вторых, Украину уже не раз сталкивали в пропасть, но она всегда выбиралась из нее и успешно давала обратку так, что врагу становилось душно. Нет причин сомневаться в том, что это произойдет снова.

Новости
"Народ знает, что делать": Порошенко присоединился к всеукраинскому вече "Остановим капитуляцию"

Было еще несколько знакомых лиц, которые перед выборами подыграли выбору Кремля, а значит – внесли свой вклад в то, что теперь мы всем миром пытаемся остановить – движение в сторону капитуляции. Удивительно, но вся эта именитая публика, явившаяся сюда, наверное, действительно считает, что все это сделал Бабайка, а не они сами. Шляясь по телеканалам и поливая помоями все, на чем держится Украина, они отработали свои тридцать серебряников, а теперь пытаются изображать из себя испанских летчиков.

Но самым сильным впечатлением были несколько островков среди плотной толпы, где стояли деятели в куртках "нацжон". Рядом с ними старались не стоять, как бывает с алкашом, который справил нужду себе в штаны. Фото этого не сможет четко передать, но поверьте на слово, поскольку я видел это собственными глазами. А еще я видел, как на них сморят наши, с презрением, как на того самого алкаша, о котором написано выше.

Эта аваковская титушня вываливалась из общего пейзажа как внешним видом и вынужденной дислокацией, так и тем, что они не вписывались в то, что скандировали все остальные. Вид у них был затравленный, поскольку было видно, насколько здесь больше нормальных людей, а ведь они сюда пришли не просто так, их же инструктировали, что надо делать. Но по факту оказалось, что сделать они могут примерно ту же программу, которую сделал тот алкаш.

Я стоял от них метрах в пяти и внимательно рассматривал их реакцию на происходящее, поскольку они никому не были интересны, я был единственным наблюдателем, который специально за ними приглядывал. В общем, если бы там был интеллект, то они бы могли повторить слова Остапа Ибрагимовича Бендера из романа "Двенадцать стульев": "Мы лишние, на этом празднике жизни". По крайней мере, это легко читалось по их физиономиям.

Новости
Гайдукевич: сегодняшний Майдан – месседж власти остановиться

И еще один общий штрих. Возле Пассажа установили сцену и устроили там какую-то бестолковую развлекуху. Смысл мероприятия был понятен практически сразу. Там звуковая аппаратура была помощнее той, что работала на Майдане и время от времени – глушила то, что там звучало. В который раз подтверждаются слова адмирала Колчака о том, что извозчики и проститутки (а мы туда причисли еще и артистов со спортсменами) работают на любую власть. Особенно это касается "шоу-менов", это – клиника.

Но мероприятие имело как бы две составляющие. Первая – несколько десятков тысяч людей на Майдане и сама сцена. Она очень слабо вписывалась в проходящее мероприятие, но об этом – отдельно.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
протест Формула Штайнмайера
Источник
Источник: defence-line.org
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
10
4
Смешно
45
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ваня Иванов
Ваня Иванов
Про конфетку, которую получил Виталик Портников: кто же будет на конфетки размениваться, когда на кону целый конфетный бизнес?) Всё, что у твоего господина было в нэньке, заберут по-любому, а чем больше он будет светится на майданах, тем меньше от награбленного и схороненного за кордоном останется. Он уже не президент и шантажировать Европу больше никто не позволит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Тарас Бор
Тарас Бор
Ты лучше скажи, Калоедос,почему твой хозяин пару дней назад сказал,что никакой "формулы Штанмаера" не существует?И это всё придумки ВВХ.Хотя в интернете "гуляет" видео 2016 года,где Петр Алексеевич прямо говорит,что эта "формула"была предложена тогдашним министром иностранных дел ФРГ Штанмаером и лично с ним, Порошенко,согласована.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
НА ГРАНИ??!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel