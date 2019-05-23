На сайте президента Украины была зарегистрирована петиция за отставку президента Украины Владимир Зеленского. Вот ее текст:

"Вельмишановний Володимире Олександровичу, голосування за Вас у більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваша особа зовсім не об’єднує більшість українців, що мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, Ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж Ваші заяви та дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Користаючись відсутністю змістовних обіцянок народові, Ви почали приписувати народній волі власні забаганки. Складається неприпустима ситуація, коли “слуга народу” не має моральних зобов’язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України!"

Понятно, что в данном случае, практической ценности от этой петиции – ноль. Похоже на то, что за несколько часов она соберет пороговое значение – 25 тыс. голосов и пойдет брать абсолютные рекорды этой программы (если ее не отключат, конечно), поскольку уже сейчас там собрано около 12 тыс. голосов за несколько часов. Причем, там предусмотрена аутентификация голосующих, что исключает возможность двойного или машинного голосования.

Но тем не менее, даже если (а вернее – когда) петиция соберет рекордное количество голосов, "слугу народа" с Банковой дрыном не вышибешь, хоть он и обещал самостоятельно уйти в отставку в случае нарушения закона или народ, чьим слугой он себя назвал, попросит его на выход. Понятно, что этого никогда не произойдет, и предвыборный развод лохов уже прекращен и никому не нужен. Та игра уже закончена.

Тем не менее, текст петиции выписан довольно интересно и правильно, а потому, вот эти его эстрадные ужимки о том, что свои желания он выдает за желания 72% избирателей, сейчас будут разбавлены самым быстрым и непосредственным образом.

Наверное, это важно тем, кто не понял, что же произошло в Украине и почему у Зе, который даже не потрудился слепить хоть какую-то предвыборную программу, оказалась такая высокая поддержка. Вот сейчас будет дан на это ответ. Проголосовал протестный электорат, а протест обеспечил телевизор, а телевизор был в руках Москвы. Да, были ошибки и недочеты команды Порошенко, но они были (по своей сути и объему) не существенными, на фоне тех очевидных достижений, которые увидели все и везде, за исключениеием тех мест, где на полную мощность работал российский и пророссийский телевизор.

С этой точки зрения, петиция сделает и уже делает свое дело. 100 голосов в минуту – слишком высокий темп для президента, который размахивает 72%, как будто делает это на сцене у рояля. И это лишь четвертый день его правления! На дыбы начинают становиться уж слишком многие, которые поддались протестному порыву. Ветераны уже отметились и похоже – не будут сидеть сложа руки, а вот именно здесь – прямо сейчас, отмечается гражданское общество. А что будет на 10, 20 или 50-й день? Посмотрим.

PS 11 тысяч за 35 минут. Быстрее летают только ракеты…

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