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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогерВсе статьи автора

Снижение тарифов оказалось шуткой. Сидите теперь и молчите!

3.3т

Казалось бы, живя в Украине, наблюдая все, что у нас происходит, можно было бы ничему не удивляться, но поводы идут чередой и удивлению нет предела. Вспомним, как последние месяцы каденции Петр Порошенко буквально все, от гражданских активистов и СМИ до политических партий и их говорящих голов, не слазили с нескольких дежурных коньков, среди которых непременно были "Роттердам+" и закон о регламенте импичмента. Собственно говоря, это были одни из нескольких столбовых обвинений Порошенко и оснований для того, чтобы голосовать "за кого угодно", как это и было озвучено представителями Кремля.

Но если вы не льете помои лично на Порошенко понимая, что он – умный, успешный и уважаемый в мире человек, знающий около десятка языков, а вы – так и не смогли выучит украинский, стреляете сигареты и вскладчину покупаете бухло, то эти темы должны вас волновать и дальше. Но вот команда зю составила и направила в Раду законопроект о продлении "Роттердама" еще на год, а про снижение тарифов сказала, что это было "по-приколу", а в ответ – нет этих ведер гноя, помоев и нечистот. Что же изменилось? Лохам прямо сказали, что никто не собирается вам, дебилы, снижать коммуналку, заткнитесь и идите в сад или садочок. И ни прессе, ни активистам, ни просто записному быдлу это не интересно, поскольку на зю никто не указал пальцем и не скомандовал "фас!"

Тарифы в Украине

Тарифы в Украине

Пресса тоже обошла этот момент почти молчанием. Что-то такое вяло пошамкали в нескольких местах и все, никаких "барыг", "злочинной влады", "олигархов" и прочего, хотя Коломойский прямо толкает страну к катастрофе в плане экономики, а суды вернулись в режим "чего изволите-с", отзывая лицензии и прочее. Нет, тишина.

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С другой стороны, у Парубия сообщили, что им подписан закон с регламентом проведения процедуры импичмента. Он безусловно полезен, хоть и не совершенен с юридической точки зрения. Там еще имеются недоработки, но ключевые моменты уже выписаны. Уже четко выписана процедура начала импичмента, создание временной следственной группы, порядок ее формирования, срок действия (три месяца) и что интересно – предусмотрено правило, что если начата эта процедура и следственная группа приступила к расследованию, то на срок ее действия ВР не может быть ни распущена, ни закончить свою работу, даже если истек срок ее полномочий. Он продлевается вплоть до окончания процедуры импичмента как в плане отстранения президента от власти, так и в плане прекращения работы, когда следствие не смогло обнаружить нарушений, которые стали бы остаточными для голосования за отставку.

В общем, теперь Украина получила работающий механизм отрешения президента от власти и тем самым, сделала еще один шаг на пути к формированию настоящей, а не условной парламентско-президентской республики. Теперь не только президент имеет возможность распускать парламент, но и парламент может убрать президента. Вернее, для этого сделана вся основная работа и теперь сам президент должен подписать этот закон.

И вот теперь интересно, как же он его подпишет. Ведь люди зю срывали голос, требуя принятия этого закона. Правда было это, когда президентом был Порошенко. Телестудии, а особенно Г+Г – просто трещали от экспертов, которые ратовали за принятие такого закона и вещали о том, что без него в Украине попираются принципы демократии.

Но вот парламент принял закон и отправил его в АП, где сидит уже другой президент. По идее, он должен подписать его мгновенно, поскольку сам же этого хотел, но пока об этом ничего не слышно.

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В такой ситуации нормальные СМИ начинают рыть землю, приводить цитаты и видео, где люди зю требовали принятие закона, и троллить их за то, что теперь они включили "заднюю". Тишина. Об электорате зю – вообще говорить не приходится. Всего несколько месяцев назад они срывали голос на фальцет, с требованиями дать процедуру отстранения президента от власти, а сейчас это их не интересует совершенно. Они даже не знают о том, что этот закон уже принят и лежит на подписи у их зю, но тот его не подписывает.

Это все равно, что футбольный фанат, сделавший себе соответствующие тату по всему телу, вдруг поехал на рыбалку, когда его любимый клуб играет финальную игру. В общем, удивительного много, главное – вовремя его замечать.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
выборы в Украинеимпичмент
Источник
Источник:defence-line.org
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
72% найтупіших за останні роки україноДЕБІЛІВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Шоколадос продолжает нас умилять своими диферамбами своему хозяину.Это первое.Второе.Президент обещал не прямо снизить коммуналку,ибо он не имеет таких полномочий,а убрать из них коррупционную составляющую.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Тарас Бор, Слова,слова,слова.Пусті слова, без реальних справ.
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Ершов Василий
Ершов Василий
Тарас Бор, Взагалі то слово "диферамбами" пишеться дифирамбами, але то таке....
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