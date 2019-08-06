Из Трускавца вернулась экспедиция зе-депутатослуг, где они уже научились. Как мы отмечали ранее, учились они в самом дорогом отеле Трускавца, который там вообще есть – Риксос. Пять звезд, олл инклюдет и все такое. Плюс к этому – туда и назад проезд этой публики был организован в режиме "оптовой поставки", о чем мы обязательно напишем чуть позже, поскольку там собирает материал наш добровольный корреспондент. Но скандал по этому поводу уже громыхнул. В общем, мы возьмем тайм-аут именно по этому вопросу и обратим внимание на то, на что вообще никто не обратил внимания.

Итак, все эти деятели, которые вчера были комиками, фотографами, специалистами педального привода, тушителями свечек и дегустаторами слабых и особо крепких алкогольных напитков, прошли курс молодого депутата. Это значит, что им обязаны рассказать о книжке, со странным названием "Конституция".

Похоже на то, что даны были самые основы конституционного права, поскольку его академический курс рассчитан на два семестра, а никак не на неделю. Поскольку автору приходилось, в свое время, проходить этот курс именно как академическую дисциплину, то подозрение о том, что были даны самые азы конституционного права, имеют свои основания.

С учетом того, что перед этой поездкой был жесткий холивар по поводу того, что Ринат Леонидович, поставил своим нукерам задачу скупить от полуроты до роты депутатствующего элемента, то цель этой трускавецкой эпопеи приобретает несколько отличный, от официального, тон.

Скорее всего, из курса конституционного права, слушателям доносилась разница понятий "конституция" и проституция. Ведь если вместо 24 тысяч гривен ежемесячного оклада, реально предлагают 50 тысяч и не гривен, а долларов, за тот же самый месяц, то рыночные отношения, а именно их основа: "спрос рождает предложение", обязан сработать легко и естественно.

Кто-то может сказать, что голый оклад депутата – далеко не все, и будет прав. Да, там заложено почти четверть миллиона в год компенсации за аренду жилья, почти сто тысяч – компенсация за услуги транспорта и плюс к этому – премии, надбавки и прочее, но если всю эту красоту размазать по месяцу, то получится не очень-то и много.

Допустим, им ежемесячно выплачивают 100% премий, плюс какие-то надбавки. Получается 48 плюс еще тысяч десять-пятнадцать и это – зарплата. Дальше – по 20 тыс. в месяц – аренда жилья, плюс 7,5 в месяц за транспорт. Получаем где-то 75 тыс. грн. в месяц обходится чисто слуга народа. Ему там еще два оклада отпускается на помощников, но там – неизвестно, положит он себе это в карман или нет. Ну пускай – положит. Итого, для ровного счета, слуга получает в месяц 125 тысяч.

Конечно, если слуга получает примерно такие деньги, то как там с деньгами у хозяина? Хозяин-то у него народ или не очень? Или часть народа, с кудрявой бородой? Если первое, то хозяин (народ) выглядит просто нищим, в сравнении со своим слугой. Если же второй вариант, то наверное – все нормально. Главное тут понять, кого именно слуги считают народом, большую массу людей или кого-то персонально. Все дело в терминах.

Но! Как не крути, вся эта красота составляет всего-то $5 тыс. А им было предложено в десять раз больше, ежемесячно, да еще и ту пятерку никто уже не отнимет. Неправда ли, тут есть о чем подумать? Но и это еще не все. Там же есть и бонусы за голосование, которые тоже не в гривнах выплачиваются, и не в единичках тысяч долларов.

Так что как правильно: конституция или проституция – еще большой вопрос. Но это – их дело. А если бы они имели время почитать сам текст Конституции, то могли бы увидеть статью, которая гарантирует равенство граждан Украины перед законом (где они уже равнее остальных граждан) и главное – равные права самих депутатов, относительно друг друга. Нету депутатов первого сорта, второго и бракованных. Так гласит Конституция. И вот тут возникает интересный вопрос. Вся эта трускавецкая красота откуда была оплачена?

Если это были какие-то частные деньги, за которые таинственный незнакомец собрал и отправил на какие-то не академические курсы часть будущих депутатов, то как это выглядит с точки зрения законодательства? Мало того, что кто-то фактически авансировал какие-то их услуги, но еще и сумел построить повзводно и строевым шагом отправить в указанное место.

В таком случае, запах у этого мероприятия такой, что рано или поздно, он вылезет боком как участникам, так и организаторам этого мероприятия. Пускай не сегодня, но завтра эти вопросы будет обязательно исследованы, а в виду огромного резонанса события, оно не забудется и не уйдет на тормозах в небытие.

И потом, тем, кто голосовал за этих людей под обещание борьбы с олигархами, за эпоху открытости, честности, справедливости и всего такого, наверное, было бы интересно узнать имя того, кто их депутатам уже устроил эти все эпохи вместе взятые. А кроме того, им наверняка будет интересно узнать, когда это самое будет и для них – бесплатный проезд в Трускавец и назад (говорят, что билеты даже не именные были, а просто выкупленные одним платежом, оптом), проживание в пятизвездочном Риксосе хоть недельку, и оплаченное же там харчевание. Ведь за это же они голосовали? Или у них другое представление о том, как должны жить слуги, и как – хозяева?

Если же вся эта красота была оплачена из бюджета, то возникает совершенно другой вопрос. Почему в "Риксос" поехала только определенная часть депутатов, а остальные – лишились возможности повалять дурака в пятизвездочном отеле, на свежем воздухе и вдобавок, побаловать убитую печень лечебной Нафтусей? Кто именно принимал решение о том, что Вася поедет на курорт, а Света – не поедет. Какой был критерий отбора, и кто дал право отбирающему применять этот критерий?

Если же речь идет о том, что в поездку добровольно решились поехать только определенные депутаты одной фракции, то тут возникают уточняющие вопросы. Например, в парламенте еще нет никаких фракций и никаких фракционных мероприятий еще не может быть в принципе. Более того, подобные мероприятия должны оплачиваться согласно какой-то легальной статье расходов.

То есть, бюджет ВР должен содержать пункт "экстренное обучение вновь избранных депутатов", и в обосновании этого мероприятия должна лежать смета, в которой предусмотрены все расходы на каждого депутата. Если депутат хочет экстренно учиться в Трускавце, он едет в Трускавец, если же он такие курсы хочет пройти в стенах Могилянки или другого ВУЗа, он проходит его там, и на это получает ровно такую же сумму, за которую другие депутаты укатили в Трускавец. Если же этого не произошло, то легальность "обучения" части будущих депутатов уже выглядит совсем не очевидной.

Если вы решили, что в этот раз в Раду избраны люди не видящие особой разницы в понятиях вето и ветка, или премия и тремор, то надо что-то делать со всеми, а не с отдельными. А если же это был частный корпоратив, то надо пояснить обществу, на чьи гуляли. Третьего не дано.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!