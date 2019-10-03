Утром пришлось пообщаться с человеком, который во втором туре сломался и проголосовал за зе. Разговор получился довольно интересным, поскольку автор не скрывал своих предпочтений ни тогда, ни сейчас, а тут был наглядный пример не просто переобувания, а даже применение к своей обуви зеленых шнурков. Единственное, что удерживает режим общения на эти темы это то, что я не ожидал, что он в первом туре проголосует за Порошенко. Так что элемента разочарования не было вовсе. Вот он-то первым и высказал оценку процесса, который только начинается, но уже заметен. У него круг общения именно в среде этой третьей категории, а потому его можно воспринимать как некий датчик, измеряющий там давление и температуру. Причем, это среда юристов разной специализации.

Так вот, разговор сам собой вышел на ситуацию в стране. Ответ на вопрос о "формуле Швайнмайера" оказался неожиданным. Поскольку он сам юрист, адвокат и Конституцию знает, наверное, наизусть, он говорит о том, что этим зе подставился полностью, и теперь кто угодно и когда угодно может трактовать это как измену, поскольку он по сути дал приказ об отводе войск со своей территории в момент, когда войска противника остаются на нашей территории. Больше ничего не надо. Складываем эти два факта и все.

В связи с этим и какими-то сугубо внутренними, можно сказать, внутригрядочными вопросами, которые сводятся к тому, что там, в верхней части грядки, люди играют не по правилам даже в отношении той самой третьей категории, о которой шла речь выше. Люди зе последовательно и без особых причин "кидают" людей, которые были опорой этой власти. Там что-то по ведомству Андрея и Богдана возникли "непонятки", которые безусловно ему припомнят, как только он уйдет из-под прикрытия госохраны.

Но главное не это. Те люди, которые искали "концы и стояли в очереди на замещение "лохматых и жирных должностей" передумали и решили не торопиться, поскольку понимают, что со схемой Швайнмайера дело закончится цугундером для всех, кто так или иначе, принимал в этом участие. В лучшем случае, клеймо Швайнмайера будет клеймом, закрывающим дорогу к госслужбе. В общем, они решили подождать, пока грядка отцветет и считают, что ждать этого пять лет не придется.

Конечно, это – не 100% этой публики, но важен факт начала процесса вместо еще недавней эйфории, обусловленной перспективой получения массы вакансий, которые можно будет заместить с легкостью и за относительно небольшие деньги. Теперь часть этих людей действует по принципу "Спасибо, не надо, кушайте сами!".

Вечером же удалось пообщаться с группой людей, которые смаковали послевкусия акции "Вова выходи!". Там было несколько сочных высказываний, которые мы как-то еще вспомним, а сейчас – выдадим несколько ретушированный вариант куска беседы просто потому, что мы обещали инкогнито, так тому и быть. Кто его знает, может это были наши читатели. Скажем так, я просто слушал и вспомнить меня будет нелегко.

В общем, одна мысль просто – яркий штришок. Стояли мы буквально в нескольких метрах от большой группы ментов и "тихарей", которым уже не было резону прикидываться "гражданскими", но говорили громко и те – точно слышали разговор. Так вот, один из мужчин громко смеясь и вытирая слезы рассказывал, что Вова скорее выйдет к роялю и натрет себе мозоли об клавиши, чем окажется на пресс-конференции, а уж тем более – не выйдет к людям, которые сегодня его приглашали выйти на улицу погулять.

Новости Украине плевать на хотелки Путина

Ведь он сам пел песни о необычайной открытости новой власти, даже шаурму на Сокаре жевал. Но сюда он не выйдет, поскольку тут не зрители квартала собрались или сериала "Скоты", тут другая публика была, которая знает, что к чему. А потому эти люди в момент увидят броник под пиджачком и памперс под штанцами.

Иллюзия "открытости" была слита в унитаз самим зе. Его просто прощупали на "слабо" и оно таки оказалось "слабо". Это не Порошенко и даже не Кличко, которые могут рубануться в толпу, даже агрессивно настроенную. Они – мужчины со всеми полагающимися мужчине свойствами и принадлежностями. Только такие могли выйти вчера на улицу.

Ну а вторая мысль, которая, возможно, станет мемом. Скажу просто, вот этих деятелей, которые трудились над "формулой Швайнмайера" уже называют "ростовчане". Так что в завершении вспомним слова из песни Высоцкого: "Я слышу: Ростовчане, вылетаю!"

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!