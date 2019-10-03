Главная Новости
3 октября • обновлено в 18:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Порошенко был сильным и бесстрашным президентом

1.7т

Утром пришлось пообщаться с человеком, который во втором туре сломался и проголосовал за зе. Разговор получился довольно интересным, поскольку автор не скрывал своих предпочтений ни тогда, ни сейчас, а тут был наглядный пример не просто переобувания, а даже применение к своей обуви зеленых шнурков. Единственное, что удерживает режим общения на эти темы это то, что я не ожидал, что он в первом туре проголосует за Порошенко. Так что элемента разочарования не было вовсе. Вот он-то первым и высказал оценку процесса, который только начинается, но уже заметен. У него круг общения именно в среде этой третьей категории, а потому его можно воспринимать как некий датчик, измеряющий там давление и температуру. Причем, это среда юристов разной специализации.

Так вот, разговор сам собой вышел на ситуацию в стране. Ответ на вопрос о "формуле Швайнмайера" оказался неожиданным. Поскольку он сам юрист, адвокат и Конституцию знает, наверное, наизусть, он говорит о том, что этим зе подставился полностью, и теперь кто угодно и когда угодно может трактовать это как измену, поскольку он по сути дал приказ об отводе войск со своей территории в момент, когда войска противника остаются на нашей территории. Больше ничего не надо. Складываем эти два факта и все.

В связи с этим и какими-то сугубо внутренними, можно сказать, внутригрядочными вопросами, которые сводятся к тому, что там, в верхней части грядки, люди играют не по правилам даже в отношении той самой третьей категории, о которой шла речь выше. Люди зе последовательно и без особых причин "кидают" людей, которые были опорой этой власти. Там что-то по ведомству Андрея и Богдана возникли "непонятки", которые безусловно ему припомнят, как только он уйдет из-под прикрытия госохраны.

Новости
"Россияне ухватились мертвой хваткой": готов ли Путин вернуть Донбасс Украине

Но главное не это. Те люди, которые искали "концы и стояли в очереди на замещение "лохматых и жирных должностей" передумали и решили не торопиться, поскольку понимают, что со схемой Швайнмайера дело закончится цугундером для всех, кто так или иначе, принимал в этом участие. В лучшем случае, клеймо Швайнмайера будет клеймом, закрывающим дорогу к госслужбе. В общем, они решили подождать, пока грядка отцветет и считают, что ждать этого пять лет не придется.

Конечно, это – не 100% этой публики, но важен факт начала процесса вместо еще недавней эйфории, обусловленной перспективой получения массы вакансий, которые можно будет заместить с легкостью и за относительно небольшие деньги. Теперь часть этих людей действует по принципу "Спасибо, не надо, кушайте сами!".

Вечером же удалось пообщаться с группой людей, которые смаковали послевкусия акции "Вова выходи!". Там было несколько сочных высказываний, которые мы как-то еще вспомним, а сейчас – выдадим несколько ретушированный вариант куска беседы просто потому, что мы обещали инкогнито, так тому и быть. Кто его знает, может это были наши читатели. Скажем так, я просто слушал и вспомнить меня будет нелегко.

В общем, одна мысль просто – яркий штришок. Стояли мы буквально в нескольких метрах от большой группы ментов и "тихарей", которым уже не было резону прикидываться "гражданскими", но говорили громко и те – точно слышали разговор. Так вот, один из мужчин громко смеясь и вытирая слезы рассказывал, что Вова скорее выйдет к роялю и натрет себе мозоли об клавиши, чем окажется на пресс-конференции, а уж тем более – не выйдет к людям, которые сегодня его приглашали выйти на улицу погулять.

Новости
Украине плевать на хотелки Путина

Ведь он сам пел песни о необычайной открытости новой власти, даже шаурму на Сокаре жевал. Но сюда он не выйдет, поскольку тут не зрители квартала собрались или сериала "Скоты", тут другая публика была, которая знает, что к чему. А потому эти люди в момент увидят броник под пиджачком и памперс под штанцами.

Иллюзия "открытости" была слита в унитаз самим зе. Его просто прощупали на "слабо" и оно таки оказалось "слабо". Это не Порошенко и даже не Кличко, которые могут рубануться в толпу, даже агрессивно настроенную. Они – мужчины со всеми полагающимися мужчине свойствами и принадлежностями. Только такие могли выйти вчера на улицу.

Ну а вторая мысль, которая, возможно, станет мемом. Скажу просто, вот этих деятелей, которые трудились над "формулой Швайнмайера" уже называют "ростовчане". Так что в завершении вспомним слова из песни Высоцкого: "Я слышу: Ростовчане, вылетаю!"

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
Источник
Источник: dl-news.defence-line.org
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
6
Смешно
10
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Звучит как НЕКРОЛОГ....
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Оно было редкостным алкашом,
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Питор, ты хоть сам понял, какую куйню тут пишешь?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel