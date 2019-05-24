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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогерВсе статьи автора

"Я за него не голосовал": выводы первой рабочей недели Зеленского

1.4т

Поскольку первая рабочая неделя нового президента подходит к финишу, то можно уже делать какие-то, пусть и совсем предварительные, выводы. Итак, 72% выбрали в президенты не экономиста, юриста (в хорошем смысле), дипломата или бог с ним – крепкого хозяйственника, они выбрали себе фигляра, кривляку, комика, клоуна, кем он и был всю свою взрослую жизнь. Ели они ожидали, что смена места его работы изменит и его самого – ошибаются. Он остался самим собой, просто на новом месте.

Но в отличие от клоунов или клоунов-солистов, он работал в коллективе клоунов, и теперь эти клоуны рассаживаются по ключевым креслам, где будут делать то, что умеют – шухарить, закидывая баблосы в свои карманы. Они просто ничего другого делать не умеют, и те, кто ожидал от них чего-то другого, должны задуматься о своих умственных способностях.

Помнится, Порошенко купали в помоях за кадровую политику, упрекая за Гонтареву, Климкина, Полторака и прочих, и за то, что они что-то не то делали. Так вот, сейчас разворачивается кадровая политика другого типа. По креслам рассаживаются люди, которые вообще ничего не смыслят в том, куда их приткнули. Вы хотели другой кадровой политики? Так вот она! Глазки не отводите, смотрите, вы, лично вы этого хотели.

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Теперь об ориентации первого лица в политическом и правовом пространстве и времени. Чтобы вы понимали, он уже полностью переобулся, как и надлежит комику, и от патетического "если я нарушу закон – сам уйду в отставку", он перешел к другому – "имел я в виду ваши законы, пока конституционный суд не подтвердит, что это – законы".

То есть, ему неведомо простое понятие "действующее законодательство". Если оно действующее, то выполняй его, пока оно не перестало действовать. Если же наоборот, то надо понимать, что это – разрушение не только устоев государства, а вообще – правового механизма, являющегося фундаментом любого государства со времен его первой формализации в Междуречье.

В общем, то, что и как он делает, очень похоже на действия абсолютного монарха, который исходит из постулата "я и есть – закон".

Эта неделя показала, что там нет никаких фундаментальных представлений о том, что и как нужно делать для того, чтобы оно хоть как-то работало. Но 72% хотели быстрых перемен – вот они уже наступили и дальше будет еще интереснее. Между прочим, даже совершенно упоротая публика, которая топила поочередно за разных кандидатов, уже стоит с разинутым хлебалом, чешет репу и мычит: "Я не это выбирал!". Нет, именно это! Предупреждали же.

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И в конце – нельзя обойти вниманием петицию за отставку президента. Некто Богдан, который в нарушение норм действующего законодательства, назначен главой АП, а не его спикером, уже фактически подменил президента в публичном пространстве и выдает вещи, которые отрезвят кого угодно. Так вот, сегодня он проговорил алгоритм отношения уже к собственному электорату, который начинает прозревать.

Как известно, петицию за отставку Зе, поставившую рекорд в скорости набора необходимых голосов и абсолютный рекорд в наборе голосов вообще лишь за первый из 92 дней, он прокомментировал просто: "Мы считаем это шуткой". Пока он это сказал тем, кто не голосовал за Зе, но когда начнет трезветь остальная публика, по разным причинам, и начнет возмущаться, то этот же деятель скажет о том, что шутку юмора оценили и с их протестов – поржали. Все. Другого не будет, ибо другого – нету.

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Аnti-coloradosАnti-colorados
Тема
Петиции Президенту Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в Украиневыборы Украина
Источник
Источник:defence-line.org
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
три дня в качестве президента,какие нахуй хуйндаментальные представления?а переворот .это охуенно хуйндамандальное представление?..молчать бляди надо,сотворили пиздец полный..
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