ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогерВсе статьи автора

Началась вторая неделя эпохи честности и справедливости

Понедельник – это такой день, который следует за выходными, на которых у президента много важных дел: шашлык-машлык, шаурма, факап, оффтоп, хип-хоп и гоп-гоп. Понятно, что в такой напряженной программе просто не остается времени на всякие мелочи. В самом деле, в понедельник надо как-то выйти на работу, офигеть от здания администрации президента и решить, наконец, куда переехать.

В сети, под ником "слуга кого-то", опубликованы фотки какого-то спортзала куда планируется переезд. Наверное, это правильно, ибо надо показать простоту и близость не просто к народу, а к быдельной его части. Ведь не вытаскивать же свои деньги из кармана на армию или больницы и не вытрушивать их из любимого олигарха, на это же самое?

Но эти фотки все равно оставляют какую-то недосказанность. Думаю, что электорату больше пришлось бы по душе, если бы АП переехала не просто в пивнуху, а в натуральную рыгаловку или в самый крупный зал игровых автоматов. Еще можно сделать сильный и аскетичный ход – переехать в большую палатку, чум или юрту. Это несомненно было бы сильным ходом и понравилось бы очень многим.

Началась вторая неделя эпохи честности и справедливости

Кроме того, есть еще насущная тема, которая зудит не переставая. Надо же как-то разогнать Верховну Раду. Вроде бы и указ уже есть, но написать его – одно дело, а реализовать – совсем другое. Как говорили в совке по поводу таких двузначностей: "Два мира – два Шапиро".

Такие глобальные мероприятия просто не оставляют места для сущих мелочей, которые так некстати выскочили под выходные. Если бы Международный трибунал по морскому праву просто тихонько принял решение о том, что наши катера ничего не нарушали в районе Керченского пролива, а РФ проявила акт беззакония и агрессии, было бы еще полбеды. Но он ведь еще написал в решении кучу неприятностей, таких как – Крым – Украина, море, вокруг него – территориальные воды Украины, и самое главное – задержание украинских моряков – незаконно.

Новости
Зеленский успокоил украинцев: референдум будет

Кроме того, Москва тоже не отмолчалась и заявила о том, что имела в виду решение международного трибунала, сам трибунал и международное морское право – тоже. В связи с этим, некто Песков сообщил, что никто моряков не собирается отпускать потому, что кто-то там где-то решил.

По большому счету, уже высказались все, кто так или иначе должен был высказаться по этому поводу. Осталось только услышать громкое заявление президента Украины, который обязан формализовать "казус белли" – повод к войне и призвать мировое сообщество стать на сторону Украины в этом законном противостоянии с Москвой.

Но этого не произошло на выходных, по указанным выше причинам, и нет этого в понедельник. Нет брифингов, пресс-конференций, нет громких заявлений… Хотя, утром появилось обращение президента к депутатам Верховной Рады, которое в простом, понятном переложении на язык, понятный 72% избирателей, звучит примерно так: "Сволочи, вы – никто, и звать вас – никак, проголосуйте, пожалуйста, за те бумаги, которые я хочу вам подать".

В общем, так началась вторая неделя эпохи честности, щедрости и справедливости!

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персоны
Владимир ЗеленскийДмитрий Песков
Теги
Керченский проливморякипленные морякиНовости России
Источник
Источник:defence-line.org
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Володченко Игорь
Володченко Игорь
а может ты ею и был, а я просто не замечал!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
У Шоколадоса существует дно????!!!!Похоже,что нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Володченко Игорь
Володченко Игорь
Вот уважал я тебя раньше, а теперь у меня пропало к тебе все уважение. ты самая натуральная порошенковская гнида!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения