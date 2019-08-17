Через неделю Украина будет отмечать очередной День Независимости. Мы уже как-то писали, что на самом деле, когда-то этот день будет отмечаться в другое время, или даже если и в этот день, то с другим смыслом. В самом деле, если вдуматься в смысл слова "независимость", то это означает – отсутствие зависимости. Поскольку этот день приурочен к фактическому развалу совка, из которого мы выскользнули просто чудом и благодаря стечению обстоятельств, то в данном случае, речь идет об отсутствии зависимости от совка (империи) и россии, как его стержня.

Исходя из этого, смотрим на все 28 лет независимости и пытаемся честно ответить на вопрос, прямо касающийся названия праздника: избавились ли мы от зависимости от совка и метрополии? Однозначно дать положительный ответ мы не можем даже спустя почти три десятка лет. Безусловно, ситуация (в сухом остатке) изменилась в лучшую сторону, а последние пять лет существенно сократили экономическую и политическую зависимость от бывшей митрополии. Но удалось ли это сделать окончательно? Вопрос риторический.

Одного присутствия войск метрополии на нашей территории достаточно для того, чтобы вообще дать отрицательный ответ на этот вопрос. Глядя же на то, что в этот раз выбрали жители Украины в качестве верховных органов власти, знак вопроса становится еще больше. Между прочим, это значит, что даже от уже давно сдохшего совка мы зависимы. Даже его разложившийся труп отравляет сознание большой части граждан Украины. Оказалось, что даже смена поколений не дает гарантий от вторичного заражения этой инфекцией.

Новости Из парада делают клип Ани Лорак

По сути, 24 августа можно вести речь либо о начале, либо о возобновлении движения в сторону независимости. Это смотря как мы воспринимаем историю Украины и как видим свое место в этой истории. Ведь очевидно, что путь к освобождению от имперского ярма начат отнюдь не в 1991 году. Такой взгляд на собственную историю как минимум выглядит не честно по отношению к тем, кто сложил свои головы в открытой борьбе с империей 70, 100, 200 и 300 лет назад. Так что мы еще в пути, длина которого измеряется сотнями лет.

Очевидно, что весь путь еще отнюдь не пройден, и всем нам еще придется приложить массу усилий для того, чтобы пройти его полностью. Так что по большому счету, этот день нельзя назвать ни днем независимости, ни даже днем восстановления независимости, как его празднуют в Польше или странах Балтии. Мы ее не обрели в этот день, и даже не восстановили, мы просто продолжили путь.

А на этом пути у нас было много побед и горьких поражений, а это значит, что и впереди, до общего финиша и обретения настоящей независимости, мы обречены на череду все тех же побед и поражений. Даже последние пять лет выглядят как лоскутное одеяло, с победами и поражениями, с минутами славы и скорби. Иначе – не бывает.

Нам надо просто понять и принять тот факт, что Украина сейчас ведет борьбу, которую уже никто в мире не то, что не ведет, а даже не представляет, как такая борьба может возникнуть в современном мире. Оно и понятно, ведь Московия – последняя живая империя, и по сути, мы ведем антиимпериалистическую войну, суть которой уже не понятна цивилизованному миру, как не понятны причины существования последней империи.

Они стали двигаться на Запад, к побережью Тихого Океана, и вслед за этим решили объединить оба побережья железной дорогой. Но даже тогда не все вопросы, связанные с деколонизацией были исчерпаны. Спуска несколько десятков лет это привело к гражданской войне, которая поставила точку на этом процессе.

Этот экскурс в историю важен для понимания того, что прямая драка с метрополией, без внешнего на нее давления, всегда – нелегкое дело, и не только в связи с безусловной разницей в силах и ресурсах, но и в том, что метрополия подрывает волю к борьбе за свободу внутри самой колонии.

То, что теперь проходит перед нашими глазами – не уникально, и что самое главное, это – достаточно долгий процесс, который имеет свои пики и ямы.

Только что мы пережили пик и рухнули в яму, но яма – так же важна, как и пик. Штаты трижды меняли свою государственную доктрину, и каждый раз – в яме или на пути из нее. Отсюда можно сделать вывод о том, что яма в становлении нации не менее важна, чем пик. Именно в яме происходит переосмысление ценностей и корректируется направление движения. Достаточно вспомнить яму, в которую скатилась Германия в 1918 году, и что случилось потом. Она достигла дна и вынырнула оттуда настолько преобразившейся, что имела вид и мощь монстра, которого еле остановили усилиями всего мира.

Яма – не то место, где можно позволить себе страдания, растерянность или жаление себя любимого. Ничего подобного! Это время, когда осознаются свои слабые стороны, которые привели к нокдауну, и делаются выводы по этому поводу, а на их основе, создается тактика, которая в принципе исключает повторение такой ситуации. Те же самые Штаты, из приведенной выше истории, решили для себя, что они больше никогда не дадут метрополии устроить себе морскую блокаду.

Они не могли построить флот более многочисленный и мощный, чем у империи, но было найдено другое решение – выйти на берег другого океана и тем самым, лишить противника физической возможности устроить морскую блокаду. А уже получив этот выход ко второму океану, Штаты послали сигнал Британии, что и восточное побережье уже нет смысла блокировать. То есть, они нашли собственное слабое место, а потом – разработали план того, как навсегда его прикрыть, и сделали это.

У нас – та же самая ситуация. Складывать руки нет ни времени, ни смысла. Просто нужно отметить то, как мы оказались в яме. Противник не смог нас одолеть в лоб и зашел с тылу. Результаты нынешних выборов обусловлены тем, что сражаясь на фронте, мы полностью забросили тыл, и это была наша слабость и наивное представление о том, что народ сам все увидит и поймет. Ничего подобного. Под лежачий камень вода не течет.

Уже достаточно давно было заметно и мы – били в набат, обращая на это внимание, что противник, руками наших перевертышей и примкнувших к ним деятелей, целенаправленно уничтожает основы и символы украинской государственности, украинства и квинтэссенции всего этого – Майдана. Вольно или невольно, проститутки смешали с грязью понятие "Майдан", потом – понятие "небесной сотни". Вслед за этим, отъявленная и явно – кремлевская дрянь, заворачиваясь флагом Украины, смешала с грязью и его, и так – далее по списку. И вот сейчас в посмешище пытаются превратить парад на День Независимости.

Мы с удивлением читаем посты коллег, которые пишут о том, что для них в этом году нет этого праздника. Люди, вы в своем уме? Именно для этого и устраивается позорное шоу! Но это не значит, что праздника нет, или что он – испорченный. Ничего подобного! Именно в этом году мы должны собираться вокруг наших символов, очищать их от грязи, которую лили кремлевские проститутки. Это – наше, и никто это не сможет вымарать.

Новости Зеленский озвучил Украине условия капитуляции перед Россией

Весь этот позорный цирк – временное явление, и пускай они покрывают позором себя, а нам – свое делать. У нас – праздник, и поэтому – все наши не должны вешать нос. Это – день нашего единения, и ничто этому не помешает. Да, мы привыкли в этот день видеть наших военных и Главкома на Хрещатике, и да, в этот раз там будут клоуны, но как говорит барышня, которая теперь не выводится из соцсетей: "все минет". Это – тоже минет.

В общем, осталась неделя, а потому – приводим в порядок вышиванки, камуфляж, ордена, флаги. Это – наш праздник! Больше мы не станем смотреть без дела на то, как льются помои на наши символы. Мы придадим им подобающий блеск и чистоту!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.