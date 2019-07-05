"Аншлаг сезона?" В сети появились красноречивые фото пустых пляжей Крыма

В сети появились новые кадры практически пустых пляжей города Судака, что на юго-востоке аннексированного Россией Крыма, в самый пик сезона.

Фото выставил на своей странице в Twitter блогер под ником "RoksolanaToday&Крым25%". На них видно, как буквально несколько человек отдыхают на широком побережье (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пользователи принялись активно комментировать снимки. Некоторые из них заявили, что тоскуют по прежнему неоккупированному Крыму.

Пустые пляжи Крыма Скриншот

‏"Такой отдых – моя голубая мечта. В украинском Крыму. Но, похоже, она так и посинеет в ожидании и тоске", "Скучаю по Крыму. Слов не хватает. Такая красота! Аншлаг сезона?" – пишут пользователи.

"А что хотели крымчане с такими ценами? В прошлом году был в Алупке, сейчас – в Кобулети (Грузия). Здесь все на порядок дешевле и лучше, и самое главное – добрые люди, никто даже не пытается тебя в чем-то обмануть", – сообщают под постом, намекая на дорогой отдых в "новом" Крыму.

Пустые пляжи Крыма Скриншот

Пост блогера Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Судак

пляж Юго-Восточного Крыма - неподалёку от села Морское pic.twitter.com/ag3N7KrrcG — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 5 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму, несмотря на объявленный высокий туристический сезон, отдыхающих практически нет. На полуострове пожаловались на "мертвый" курортный туристический сезон.

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