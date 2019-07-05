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Аномальная жара: лето-2019 может побить рекорд десятилетий

2.6тЧитать материал на украинском

Лето 2019 года может оказаться самым жарким за последние несколько десятков лет.

"Июнь текущего года уже побил все возможные рекорды", – рассказала OBOZREVATEL старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Ирина Трофимова.

По ее словам, в результате изменений климата за последние десятки лет на планете наблюдается тенденция к увеличению частоты и интенсивности погодных явлений, но "наиболее неприятное – это волны тепла".

"За июнь месяц побиты все рекорды в Западной Европе и в Украине. Не только по самой температуре, но и по продолжительности периода жары", – сообщила Трофимова. И добавила, что в июне были дни, когда ночная температура не опускалась ниже 23 градусов.

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В то же время она заметила, что пока что преждевременно ожидать, что текущее лето станет самым жарким за последние десятилетия. "Лето еще не закончилось", – напомнила она.

Жара в Украине

Жара в Украине

Корреспондент

Как писал OBOZREVATEL, 2 июля по нескольким регионам Украины пронесся мощный ураган, который сносил крыши, валил деревья, а град побил посевы. Как минимум, трое людей травмированы. Так, в Кривом Роге Днепропетровской области мощный ливень и ураган превратили город в настоящий "апокалипсис". Многие улицы затопило, ветер обрушил деревья и даже балконы.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивжараГлобальное потепление
Персона
Ирина Трофимова
Место
Украина
Тег
погода
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