Аномальное потепление принесло в Украину новую опасность

Украинцев предупредили, что из-за аномально теплой погоды в стране в природе активизировались клещи.

Об опасных насекомых в Facebook сообщил киевский археолог Лаврентий Тарасевич. Он рассказал, что вышел на прогулку, а в итоге подвергся "нападению" клещей.

"Аномально теплая зима и осень способствовали этому. Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало", – написал он в сети.

Клещи в Украине

Тарасевич добавил, что "коронавирус – это, конечно, прекрасно", но уже нечто подобное, как птичий или свиной грипп, украинцы переживали.

Клещи Facebook Лаврентий Тарасевич

Клещи Facebook Лаврентий Тарасевич

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем опасны укусы клеща и как уберечься.

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный врач России, супруга бывшего главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей якобы являются полезными для иммунитета, из-за чего нарвалась на жесткую критику.

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