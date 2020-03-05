Аномальное потепление принесло в Украину новую опасность

Украинцев предупредили, что из-за аномально теплой погоды в стране в природе активизировались клещи.
Об опасных насекомых в Facebook сообщил киевский археолог Лаврентий Тарасевич. Он рассказал, что вышел на прогулку, а в итоге подвергся "нападению" клещей.
"Аномально теплая зима и осень способствовали этому. Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало", – написал он в сети.
Клещи в Украине
Тарасевич добавил, что "коронавирус – это, конечно, прекрасно", но уже нечто подобное, как птичий или свиной грипп, украинцы переживали.
Клещи
Facebook Лаврентий Тарасевич
Клещи
Facebook Лаврентий Тарасевич
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем опасны укусы клеща и как уберечься.
Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный врач России, супруга бывшего главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей якобы являются полезными для иммунитета, из-за чего нарвалась на жесткую критику.
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