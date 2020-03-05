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5 марта • обновлено в 11:42
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Аномальное потепление принесло в Украину новую опасность

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Украинцев предупредили, что из-за аномально теплой погоды в стране в природе активизировались клещи.

Об опасных насекомых в Facebook сообщил киевский археолог Лаврентий Тарасевич. Он рассказал, что вышел на прогулку, а в итоге подвергся "нападению" клещей.

"Аномально теплая зима и осень способствовали этому. Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало", – написал он в сети.

Клещи в Украине

Клещи в Украине

Тарасевич добавил, что "коронавирус – это, конечно, прекрасно", но уже нечто подобное, как птичий или свиной грипп, украинцы переживали.

Клещи

Клещи

Facebook Лаврентий Тарасевич

Клещи

Клещи

Facebook Лаврентий Тарасевич

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем опасны укусы клеща и как уберечься.

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный врач России, супруга бывшего главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей якобы являются полезными для иммунитета, из-за чего нарвалась на жесткую критику.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Тег
укус клеща
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сибирский ватник
сибирский ватник
Довольно опасное насекомое.А если голова клеща останется в теле,когда его вытаскиваешь,то выбаливает это место месяца полтора два,особенно на голове.меня несколько сот раз за жизнь кусали но не заразили энцефалитом,повезло.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Были просто чубатые, а станут еще и кусатые...)
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