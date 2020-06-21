Украину накроет аномальная жара и дожди до конца июня: климатолог дала прогноз

Лето 2020 года в Украине будет более дождливым, чем в предыдущие два года, а июнь – аномально жарким.

"Сейчас ситуация меняется", – сказала в эфире ObozTV климатолог Светлана Бойченко.

По ее словам, в последние годы атмосферные осадки на территории Украины были достаточно редкими, лето было очень засушливым.

"Климатологи говорили, что летом у нас проблема, особенно в июле и августе 2018 года было очень мало осадков. Сейчас ситуация меняется. В природе есть цикличности. Прошлый июль и август уже не были такими сухими. Похоже, что и это лето будет более влажным", – спрогнозировала Бойченко.

Вместе с тем климатолог обратила внимание на то, что два года подряд – в 2019 и в 2020 годах – в Украине наблюдается аномально жаркий июнь. "Для него это не характерно", – подчеркнула она.

"Все это свидетельствует о том, что в земной климатической системе происходят перестройки, возможно, она вступает в другую цикличность, и могут быть разные проявления", – предположила Бойченко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на лето 2020 года. По его оценкам, лето должно быть жарким и засушливым.