"Снега будет меньше!" Синоптик рассказал об изменениях климата в Украине

Снегопады еще придут в Украину, несмотря на аномально теплую зиму. Однако последствия глобального потепления можно наблюдать уже сейчас.

Об этом рассказал в эфире ObozTV синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык. По его прогнозу, снежные периоды в январе-феврале 2020 года будут кратковременными.

"Снег будет, но его будет намного меньше, чем когда-то", – отметил Билык.

"Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным", – уточнил он.

По данным синоптика, температура в январе 2020 года ожидается несколько выше среднестатистической нормы.

"2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений в Европе, т.е. примерно за 200-250 лет. Декабрь был самым теплым зимним месяцем на европейской территории", – напомнил Билык.

Он обратил внимание, что летние температуры также были аномально высокими: в Украине рекордным месяцем стал июнь, а в Европе – июль.

"Мы можем убедиться, что глобальное потепление действительно есть. Мы уже его ощущаем", – констатировал специалист.

Сказочная зима в Карпатах, 2015 год (фотограф Александр Котенко) kotenkofoto.livejournal.com

OBOZREVATEL напоминает, что ученые расценивают изменение климата как угрозу для существования человеческой цивилизации. По состоянию на октябрь 2019 года средняя мировая температура уже была на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху в конце 18 века. Эксперты предостерегают, что глобальное потепление приведет к увеличению числа природных катаклизмов и усилению интенсивности стихийных бедствий – от наводнений до засухи.

В Украине последствия изменения климата уже проявили себя – по информации экологов, Полесье и северные регионы по количеству осадков превращаются в степную зону, такую как Херсонщина. А катастрофическое обмеление озера Свитязь на Волыни может привести к полному исчезновению этого уникального водоема.

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