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3 февраля • обновлено в 11:37
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Аномальная жара: Украина оказалась в зоне риска

1.3т
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Украина оказалась среди регионов с максимальным риском роста количества аномально жарких дней.

Об этом сообщила генеральный директор ГО "Экодия" Наталья Гозак, передает "Сегодня". По ее словам, под ударом окажется урожай.

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"Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке подсчитали, что в будущем длительные тепловые волны могут охватывать все крупнейшие продовольственные регионы одновременно. Украина среди наиболее уязвимых стран. Риск роста количества аномально жарких дней уже в 20 раз больше", – рассказала Гозак.

Она подчеркнула, что это повлияет на урожайность и вообще угрожает продовольственной безопасности не только Украины, но и мира в целом.

Украина оказалась в зоне риска аномальной жары

Украина оказалась в зоне риска аномальной жары

Liga

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики изменили прогноз погоды на февраль в Украине. Он будет теплым, а вторая половина месяца – с обильными осадками.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
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