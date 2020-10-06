Анестезиолог предупредил о нехватке медиков для лечения "ковидных" пациентов

Если количество больных коронавирусом в Украине будет расти в дальнейшем, медицинского персонала для их лечения просто не хватит.

Об этом OBOZREVATEL сказал президент Ассоциации анестезиологов Украины, профессор Сергей Дубров. По его словам, сейчас это уже проблема, особенно при открытии новых больниц для инфицированных.

"Если их количество будет расти, нам не хватит медиков. Пациентов все больше и больше, в некоторых больницах 100-процентное заполнение, и даже если мы откроем новые, медперсонала, который готов работать в тяжелых условиях, не хватит физически", – считает Дубров.

По его словам, аппаратов для лечения COVID-19 в Украине достаточно, это искусственная вентиляция легких, ИВЛ, и даже ЭКМО, экстракорпоральная мембранная оксигенация. Первых –– где-то 4,9 тыс, ЭКМО – 21 аппарат.

"На сегодня у нас нет отделения, где бы катастрофически не хватало ИВЛ. Мы выходим на идеальный показатель – один аппарат на одну койку. Это показатели развитых стран. На ЭКМО вели только трех человек больных COVID-19: двое умерли. Ребенок на пятницу, 2 октября, был еще на аппарате", – отметил он.

Дубров также добавил, что ЭКМО – очень дорогой метод лечения, к тому же выживания даже в мире в развитых центрах ЭКМО, не превышает 10-15%.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже есть несколько зарегистрированных случаев повторного инфицирования коронавирусом.