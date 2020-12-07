Анекдоты дня: топ-10 приколов о понедельнике
Понедельник – не самый легкий день недели. Дети после двух выходных отправляются в садики и школы, а их родители – на работу.
Чтобы начинать трудовую неделю было веселее, OBOZREVATEL специально для своих читателей собрал несколько веселых анекдотов о понедельнике.
– Представьте, что вы проснулись в теле человека, которого ненавидите!
– Да я каждый понедельник так просыпаюсь...
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Если после двух холодных и дождливых дней потеплело, и светит яркое солнце – скорее всего, наступил понедельник.
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План на понедельник – ждать пятницу.
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Кругом безысходность. Чем дальше понедельник, тем ближе понедельник...
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– Хорошо, что сегодня пятница, можно нормально посидеть и выпить.
– Олег, но сегодня – понедельник!
– Неважно, я уже настроился.
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Понедельник. Утро. Дочь одевается и ворчит при этом:
– И зачем вы меня Соней назвали, если каждое утро в садик будите?
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Понедельник чем хорош? Один прошел – другого на неделе уже не будет.
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Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как все!
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Как накрасить глаза в понедельник утром, если они не открываются?
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– Все! Со вторника начинаю новую жизнь. – А почему не с понедельника? – Да какая в понедельник жизнь!
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