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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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Зеленский приказал отвести украинские войска

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Зеленский ветировал закон про импичмент президента.

Зеленский приказал отвести украинские войска - после этого сепаратисты обстреляли украинских медиков.

Глава Офиса президента Зеленского предлагает сделать русский язык региональным в Донецкой и Луганской областях.

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Вляпалась Москва, а отвечает Украина

Зеленский назначил сепаратиста губернатором Луганской области.

Зеленский продаёт билеты на свою встречу с диаспорой в Канаде.

Зеленский хочет потратить 300 миллионов гривен из бюджета на свой новый офис с хорошей для него аурой.

И это только небольшая часть того, что новый президент сгенерировал за предпоследние сутки...

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
русский языкНовости Донбасса
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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