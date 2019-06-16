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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Украинцы, ну вы и наголосовали!

1.5т

В Администрации президента сменили дресс-код и разрешили носить шорты. Что ж, реформа, по всей видимости, соответствует масштабу личности.

Прекрасная тема, чтобы отвести внимание людей от того абсурда, что творится. Одномоментно переобутые судьи удовлетворяют иски Коломойского против Украины быстрее, чем они поступают. Лоукостеры выжимают, МАУ делают монополистом, хотя компания - дерьмо. Всё перестраивается под Коломойского.

Новости
Оказалось, что за Зеленского люди не голосовали...

Наголосовали, так наголосовали. В АП завели режиссёров, клоунов, пристроили весь "квартал".

Все идёт как надо, да? Однако, готовы ли зеленята потом отвечать за свою тупость? Вопрос риторический...

И не совсем понятно - дресс-код уже можно на хлеб намазывать или ещё нет?

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Н Олег
Н Олег
я хотел бы посмотреть на ироничного автора месяца через три, когда сформируется окончательно Рада и Зелёные возьмутся за укрепление вертикали ... не будет ли он колоть себе булавкою язык, проклиная собственную тупость и болтливость? ... чу! ... я понял -- он в домике -- сидит где-нибудь в кафешке в торонто или в лодзи, попивает дрянной кофей и вдумчиво тукает по клавишам -- хозяин велел не распыляться, много грошей всё одно не даст...
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