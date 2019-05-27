Для тех, кто говорит, что "дефолт - не страшно".

Первое, что делают при каждом дефолте - урезают траты на социальную сферу. На языке президента - режут социалку.

Пенсии, субсидии, всевозможные пособия - их получатели почувствуют первыми весь эффект "конца эпохи бедности".

У вас маленькая пенсия в 2 тысячи гривен? Она останется такой же, при этом цены вырастут в два раза, и это - оптимистический сценарий.

Если Владимир Александрович учтёт совет Игоря Валерьевича, то результат будет следующий: кому сегодня плохо - завтра станет ещё хуже.

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