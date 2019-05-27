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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Кому сегодня плохо - завтра станет еще хуже

3.8т

Для тех, кто говорит, что "дефолт - не страшно".

Первое, что делают при каждом дефолте - урезают траты на социальную сферу. На языке президента - режут социалку.

Пенсии, субсидии, всевозможные пособия - их получатели почувствуют первыми весь эффект "конца эпохи бедности".

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У вас маленькая пенсия в 2 тысячи гривен? Она останется такой же, при этом цены вырастут в два раза, и это - оптимистический сценарий.

Если Владимир Александрович учтёт совет Игоря Валерьевича, то результат будет следующий: кому сегодня плохо - завтра станет ещё хуже.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Темы
Дефолт УкраиныСоциальные выплатыЭкономика Украины: прогнозы
Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь Коломойский
Место
Украина
Теги
экономикадефолт
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Коломойша просто хочет под шумок дефолта купить по дешевке все что плохо будет лежать.
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Grich Lara
Grich Lara
Та це ясно,як божий день,тут не треба мати вищу освіту,що б зрозуміти,і щось бачу прихильників президента на Обозі поменшало,може поїхали всі у відпустки на Мальдиви і там немає безплатного Wi-Fi
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