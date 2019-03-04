Про ополченочку.

Навіть не знаю з чого почати...

Важко зрозуміти як анонсований військовим журналістом Цаплієнком сенсаційний сюжет про спецоперацією наших спецслужб, де ключовою фігурою є так звана "ополченка", насправді виявився милом у стилі "Стосується кожного" чи "Говорить Україна".

Виявляється це історія Кохання, бо саме заради неї ополченка покинула рідну "новоросію" і пішла співпрацювати з нашою спецурою. Не знаю, хто той чоловік (чи жінка) який/яка закохав/ла у себе ополченку, але це гідно поваги. Щастя їм обом і здоровля. Проте, до чого тут аносовані Цаплієнком викриття? Може є якись інший сюж? Просто в цьому сюжеті всі ці шпигунські пристрасті тільки фон для історії любові між російською найманкою та офіцером українських спецслужб.

І це ж така трагедія! А це точно Цаплієнко сюжет робив?

"Мамо не плач", - каже донька ополченки, яку тайними тропами разом з братом вивозили з окупації.

"Добре, не буду", - киває жінка, яка хвилину тому абсолютно спокійно розповідала ,як у 2014-ому вбивала наших вояків, мовляв "время было такое". І посміхаючись додає: "Сейчас решиться определенный вопрос и у меня вообще все будет в идеале".

Так, киває їй журналіст Цаплієнко, і вони разом піднимають келихи за ЗСУ...

Сюр. Шо це (мат) було?

Щось з тими Плюсами дійсно не так. Серьезно. Якщо таки сюжети не спроба створити суспільну думку про те, що "ополченці" - а якщо відверто то колаборанти, найманці та вбивці - теж люди, і з ними можна і потрібно домовлятися, то я не знаю що це.

Хоча ні. Знаю. Вибори. Зе

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