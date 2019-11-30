"Двух слов связать не может!" Нардеп "Слуги народа" неожиданно появился в проекте Зеленского. Видео

В пятницу, 30 ноября, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Боблях появился на сцене юмористического проекта "Лига смеха".

Ранее он в составе команды "Fazzers" участвовал в 5 сезоне шоу, а после вылета пошел на парламентские выборы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На "Зимнем кубке" же команда появилась без Бобляха, показав ролик о том, что тот теперь стал нардепом. Но парламентарий все же вышел на сцену.

"Слуга народа" Боблях вышел на сцену "Лиги смеха"

"Слуга народа" Боблях вышел на сцену "Лиги смеха" Скриншот из видео

"Слуга народа" Боблях вышел на сцену "Лиги смеха" Скриншот из видео

"Слуга народа" Боблях вышел на сцену "Лиги смеха" Скриншот из видео

"Слуга народа" Боблях вышел на сцену "Лиги смеха" Скриншот из видео

"А что говорить?" – сказал он с растерянным видом. "Ну хоть что-то, ты же депутат!" – посмеялся над ним другой участник команды.

"Что-то он двух слов связать не может", – прозвучало в сторону Бобляха. "Что ты хочешь, мажоритарщик", – потроллил парламентария на сцене его сын.

"Слуга народа" Боблях вышел на сцену "Лиги смеха" Скриншот из видео

"Слуга народа" Боблях вышел на сцену "Лиги смеха" Скриншот из видео

В конце программы Боблях вместе со своей командой вышел на вручение награды. Они получили кубок за самый актуальный номер.

"Слуга народа" Боблях вышел на сцену "Лиги смеха" Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат, а в прошлом актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков ("Юзик") раздавал в Верховной Раде билеты на концерт "Вечернего квартала".

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