Про адекватную реакцию на слова Урбанского.

Одна очень ужасная я написала об Анатолии Урбанском очень ужасный пост. Ужас какой ужасный. Потом, в какой-то момент мне чуть было не показалось, что моя реакция на слова главы областного совета Анатолия Урбанского – слишком резка. И что, возможно, правы некоторые высокодуховные, морально подкованные граждане, утверждающие, что зря я "наехала" на женщин семьи Урбанского. Но, так мне показалось только на минуточку. Объясню, почему.

1. Делать замечания и осуждать мою "слишком эмоциональную" реакцию на сексистские высказывания Урбанского, это значит, обсуждать следствие, не говоря о причине. Не надо ставит ь лошадь впереди телеги. И не надо пытаться анализировать и критиковать следствие, если вы упорно закрываете глаза на причину. У меня – реакция. У меня – следсвтие. И нечего об этом говорить, не разобрав по косточкам ПРИЧИНУ. Сначала следует внятно и четко осудить мерзкие действия того, кто нанес мне оскорбление. Мне и вам. Всем. Вот именно о нанесенном оскорблении следует в первую очередь говорить. И никак не в другом порядке.

2. Говорить о том, что люди, которые живут с Урбанским, делят с ним кров, стол и постель – вне высказываний и мнений главы областного совета неправильно. Жена Анатолия как-то возразила словам мужа? Как-то выразила несогласие? Где об этом можно почитать? О том, что она не одобряет его слова и не согласна с ним по ряду вопросов написано ГДЕ? Говорить, что я не имею права "трогать" никаких Урбанских, кроме Анатолия, это такая же манипуляция, как "спорт вне политики" или "искусство вне политики". Нет, спорт не вне политики, самое свежее тому доказательство – футболист из Хорватии. Если бы он кричал "вива ля франс" - никто бы глазом не моргнул. Но нет. Сопрт оказался не вне политики. И искусство не вне политики, поскольку всякие табаковы имеют наглость объявлять украинцев умственно отсталыми и всякие пореченковы снимаются стреляющими из пулемета. А на Вахтанга Кикабидзе кидается свора уродов-пропагандонов за нелюбовь к советскому гербу. Нет Спорт не вне политики. Искусство не вне политики. Жена Урбанского не вне Урбанскогго, а очень даже "одна сатана".

3. Может кто-то не понял, так я объясню очень подробно: я ни на одно слово не оскорбила жену и дочь Урбанского БОЛЬШЕ, чем это сделал сам Урбанский. Это не я, а глава областного совета, сказал, что местные женщины рады учениям. Местные женщины по словам Урбанского рады? Рады. Его жена и дочь входят в число одесситок и жительниц области? ВХОДЯТ. Это значит, что Анатолий Урбанский сказал, что его жена и дочь ОСОБО РАДЫ учениям. Тем более, если он говорит об особой радости – значит он эту радость смог заметить. То есть, эта радость каким-то образом проявлялась. За кем в первую очередь может наблюдать Анатолий Урбанский? Чье повидение и проявления радости он видит в первую очередь? Правильно, он в первую очередь видит свою семью. Значит, он видел особую радость по поводу учений со стороны жены и дочери. И значит, это его так сильно впечатлило, что он решил иностранным гостям рассказать. Логично предположить, что радость проявляли бурно. Едем дальше. Жена и дочь Урбанского, по словам самого Урбанского, бурно рады учениям. Когда люди радуются? Когда ждут чего-то для себя приятного. Жена и дочь Урбанскогт ждут приятных ощущений от учений. Уж простите, но мои "предположения" о том, каких удовольствий ждут эти особы далеко не самые "страшные". Я еще достаточно целомудренно все написала. Пофантазировать на тему того, каких удовольствий ждут жена и дочь Урбанского от учений с солдатами можно в разы более затейливо. Так что я оскорбила семью Урбанского не больше, чем это сделал он сам. Вы же не думаете, что он всех женщин оскорбил, а для своих сделал исключение?

4. Анатолий Урбанский действительно назвал одесситок шлюхами и действительно предлагал одесситок участникам учений. Во-первых, потому, что "женщины особо рады" может иметь только одно значение. "Женщины особо рады учениям" = "женщины ждут от учений удовольствий" = "женщины здесь доступны". У термина "доступные женщины" может быть много синонимов. И "шлюха" - это еще мягко. Так что, ничего я Урбанскому не додумываю и не приписываю лишнего. А когда о доступности местных женщин говорят иностранным гостям, это значит, им предлагают такой доступностью ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. "Здесь бабы дают, так что вперед, мальчики". Представьте ситуацию. Вы пришли к Урбанскому в гости, а он вам подмигивает и говорит: "А в холодильничке водочка холодненькая". Вам же не придет в голову, что следующая фраза будет "Но пить вредно и мы этого делать не будем". Нет. Сообщая гостям о холодненькой водочке в холодильничке вы ее фактически предлагаете. Так почему вы не в состоянии осознать, что точно так же Урбанские предлагает "гостям" и местных женщин? Чьих-то жен, дочек и мам. Не понятно? Серьезно?

Такое ощущение, что всех женщин Одессы и области облили помоями, но некоторые, очень возвышенные и духовные, считают своим долгом требовать от других не возмущаться и не трепыхаться, чтобы не перепачкать этими помоями, которые уже на них, бедненьких обидчиков.

На самом деле, потребовать от Анатолия Урбанского объяснений, а если таковых нет, то и извинений, вполне по силам всем, кто себя считает политиком/общественником/лидером мнений/независимым журналистом. На странице Урбанского комментарии со ссылкой на видео Избиркома и требования объяснений, удаляют. Но написать пост с требованием объяснений и тегнуть Урбанского вполне по силам каждому. И если бы многие это сделали, Урбанский был бы вынужден оправдываться и извиняться. Потребовать объяснений можно в корректной форме и без эмоций. Никак "вопрошающих" это бы не скомпрометировало. Так где эти посты? Где требования объяснений от официального лица за его слова на официальном мероприятии? Даже о сексистских высказываниях главы облсовета рискнули писать далеко не все СМИ. Чего уж об остальных говорить. Зато желающие мне рассказать, как я не права, реагируя на оскорбление желающих хоть отбавляй. Еще бы, я же не какой-то там взрослый мужчина, избранный на ответственную должность и обязанный следить за своим языком. От женщин в фейсбуках требовать поведения английской королевы проще и безопаснее, чем от Урбанского требовать не быть свиньей.