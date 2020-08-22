В Киеве простились с тестем Порошенко. Фото с церемонии
Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил всех, кто пришел проститься с его тестем Анатолием Переведенцевым.
Об этом политик написал на своей странице в Twitter. Церемония состоялась в Киеве 22 августа.
Глава "ЕС" подчеркнул, что отец Марины Порошенко был достойным гражданином Украины и примером для окружающих. Порошенко также показал фото из церемонии.
"Символично, что прощание состоялось в Национальном музее медицины Украины, становлению и развитию которого он способствовал", – написал Порошенко.
Анатолий Переведенцев родился 13 марта 1933 года. Был заместителем министра здравоохранения УССР, а в 1985-1988 гг. занимал должность советника посла СССР в Монголии.
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