Анастасия Зинченко: что известно о "девушке с собачкой" из Уханя

В воскресенье, 6 сентября, стало известно, как неожиданно сложилась судьба модели Анастасии Зинченко, которая в разгар пандемии коронавируса (COVID-19) застряла в китайском городе Ухань.

"Девушка с собачкой" объявила о своих отношениях с главой Государственной миграционной службы Украины Максимом Соколюком, который старше ее на 20 лет.

История знакомства

Зинченко жила в Китае больше 3 лет. Она работала хореографом, учителем в балетной школе и преподавателем английского языка в детском садике. Параллельно девушка активно вела свою страничку в Instagram. Позиционировала себя тревел-блогером и много путешествовала по стране.

Зинченко жила в Китае больше 3 лет Instagram Анастасии Зинченко

В конце декабря 2019 года ее пригласили в Ухань работать в модельном агентстве. Она согласилась, подписала контракт и начала оформление документов. Но как только стало понятно, что коронавирус перерастает в пандемию, местные власти закрыли все государственные учреждения. Агентство расторгло контракт, а Анастасия осталась без документов.

В феврале, понимая, что ситуация в городе не самая лучшая, девушка решила эвакуироваться в Украину. Но в итоге улететь из Уханя вместе со всеми ей было не суждено. В украинском посольстве отказались забирать Зинченко вместе с ее собакой по кличке Мишель.

Посольство Украины в Китае пояснило, что девушку не взяли, так как уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.

Зинченко получила отказ на эвакуацию из Уханя вместе с собакой Instagram Анастасии Зинченко

Тогда в Instagram она отмечала, что проблему удалось сдвинуть с мертвой точки только после резонансных интервью и активных обращений в МИД.

Зинченко позвонил лично президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал девушке организовать ее эвакуацию в ближайшее время.

"Я только что об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способ… Я просто узнал недавно об этой проблеме, что нельзя брать собаку на борт… Ну можно понять, все немножко в панике от ситуации. Мы найдем способ и вас обязательно вернем", – сказал глава государства.

Однако через две недели после звонка Зеленского Зинченко так и не эвакуировали.

"Спустя две недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, Украина ставит запрет. Из-за случая в Гонконге, где у собаки подозрение на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет", – подчеркивала она.

Зинченко позвонил лично Зеленский Instagram Анастасии Зинченко

В итоге девушка осталась в Ухане до апреля. Она публиковала в соцсети сторис о том, как трогательно открывали город после строгого карантина.

Только сейчас Зинченко созналась, что с 20 февраля начала общение с Соколюком, который позвонил ей в Ухань, чтобы спросить, почему ее не эвакуировали, и узнать детали ее проблемы.

"Все это время мы общались и он помогал мне спланировать успешно мое возвращение домой, информационно и морально поддерживал", – отметила девушка.

Соколюк старше Зинченко на 20 лет Facebook Maxim Sokolyuk

Впервые они встретились 25 апреля по прилету в Украину. Зинченко находилась на самоизоляции у бабушки, Соколюк ее навещал и помогал делать ремонт.

Когда самоизоляция закончилась, чиновник приехал и предложил переехать в Киев, Зинченко согласилась.

"Девушка с собачкой" разбила семью?

Стоит отметить, что на момент их знакомства Соколюк был женат, от брака у него дочь и сын.

В решении Дарницкого райсуда Киева от 12 августа о расторжении брака главы Госмиграционной службы указано, что заявление было подано в мае.

"В последнее время отношения супругов ухудшились, совместная жизнь не сложилась. Истец потерял ощущение любви и уважения к ответчику, по его убеждению, совместная жизнь невозможна и противоречит его интересам и интересам детей, умысла на восстановление отношений супругов нет, совместное хозяйство не ведут", – говорится в судебном решении.

Зинченко переехала к Соколюку в Киев Facebook Maxim Sokolyuk

Бывшая жена Соколюка Юлия рассказала ТСН, что развод произошел по взаимному согласию.

"Все в порядке. У нас нормальные, дружеские отношения остались. Это жизнь, так бывает. Я совершенно не чувствую себя ни оскорбленной, ни брошенной. Все в порядке. Дети – нормально", – прокомментировала она.

По словам женщины, вопросов к распределению имущества также нет, "все в порядке, у нас все хорошо".

При этом она ушла от ответа на вопрос, жил ли Максим с тогдашней официальной семьей, когда начал встречаться с Анастасией.