Ананьев забил тревогу из-за игнорирования самоубийств после войны на Донбассе

Ветеран АТО, писатель и блогер Валерий Ананьев поделился криком души из-за игнорирования в Украине проблемы самоубийств среди участников войны на Донбассе.

В интервью для "4 канала" защитник объяснил, что толкает людей на страшный шаг и возмутился из-за того, что государство не занимается психологической реабилитацией ветеранов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда ты оказываешься в ситуации, где стоишь и вокруг тебя руки и ноги лежат, тогда картина мира разрушается. И в голове – там не хаос. Это просто каша из мыслей, принципов, сопоставлений. Ты понимаешь, что весь мир, каким ты его видел и воспринимал до этого, он не такой. И это разрушает сознание. Поэтому часто люди с этим не справляются и кончают жизнь самоубийством", – отметил Ананьев.

Кроме того, отметил он, значительную роль в этом играет и незрелость украинского общества. Ведь она порождает комплексы, которые не просто калечат людей, а убивают их в прямом смысле.

"Например, человек находится на фронте. Ему волонтеры напевают на ушко, что: "Вы сражаетесь за нас, вы – Герои". Плюс человек также себя убеждает в том, что он – красавчик, он воюет ради тех, кто там. Пока они там в барах, на дискотеках, бизнесом занимаются, с подругами гуляют", – пояснил ветеран.

"И это накладывается также на ребят на фронте. И они возвращаются сюда в мирное общество с четким осознанием, что они что-то делали ради кого-то. И они видят, что им не просто здесь не благодарны – многим в лучшем случае по фиг. В худшем они услышат: "Мы вас туда не посылали".

"И у человека появляется обида на общество. И эта обида порождает внутри крота, который начинает жрать человека изнутри. Кто-то находит способ с этим кротом как-то находить общий язык: кто-то его спаивает, а у кого-то этот крот догрызает до сердца, и человек погибает, исчезает в прямом смысле этого слова", – добавил воин.

Продолжая тему, Ананьев подчеркнул, что особо остро проблема суицида среди воинов появилась в 2015 году, когда активная фаза война перешла в более статическую.

"Мы начали стоять, ничего не происходило особо. И люди начали думать. Когда люди успокоились и начали думать, когда они начали осознавать эту кашу у себя в голове... Кто-то сталкивался с каким-то серьезными событиями на фронте, из-за которых их картина мира просто была разрушена, и они не справились с этим опытом, у кого-то эта обида – и люди убивали себя. Буквально каждый месяц в течение 2015 кто-то из моих товарищей себя убивал. В моем батальоне за 2015 год было больше самоубийств, чем в 2014 году в моей роте было боевых потерь", – говорит писатель.

Добавляет драматичности этой проблеме, по словам Ананьева, тот факт, что в Украине она совершенно игнорируется. Ведь о ней не говорят, не осознают ее и не пытаются как-то решить.

"Я постоянно ищу какую-то статистику по самоубийствам – ее даже нет. Если что-то и считают, то только тех, кто во время этого события был в составе ВСУ. А сколько таких людей, которые убили себя дома? Которые не справились с обидой, с хаосом внутри, не нашли механизмов, чтобы эту свою картину мира, которая ранее была построена на стереотипах, построить ее новую. Разобраться со своим опытом, понять, что это не ярмо. Этот опыт – это тяжелый, но дар. Он дает возможность смотреть на мир более объективно, честно", – убежден ветеран.

Он добавил, что для того, чтобы уберечь защитников от роковых решений, необходимы профессиональные психологи, но об этом не заботятся на государственном уровне.

"Для этого нужны психологи. Мне повезло, благодаря моим друзьям. Мне удалось как-то с этим разобраться. У многих людей нет психологической силы, чтобы это сделать, нет людей рядом. Но у нас нет никакой психологической реабилитации", – забил тревогу Ананьев.

Кроме того, он поделился и своими воспоминаниями о том, как переживал кризисный момент своей жизни после участия в войне на Донбассе.

"У меня в конце 2015 года уже немного начались проблемы с головой. И мне было трудно находиться на фронте психологически. Я подошел к своему командиру отделения и говорю: "Забери у меня оружие, автомат, я себя застрелю". Я понимал, что со мной происходит, и понимал, чем это грозит. Потому что буквально за месяц до этого мой товарищ себя подорвал буквально в 20 метрах от места, где это все происходило. Этот разговор, о котором я говорю. И я подумал, что, видимо, мало просто отдать оружие. Ведь вокруг гранаты, куча автоматов чужих. И я подумал, что нужно мне уехать хотя бы неделю-другую отдохнуть просто психологически", – вспоминает Герой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта 2020 года в Житомире нашли застреленным в собственном подъезде бывшего разведчика 95-й бригады ВСУ, 46-летнего Олега Котенко. Рядом с мужчиной лежал его личный карабин. Полиция озвучила версию самоубийства, впрочем друзья погибшего не поверили в эту версию.

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