Не хуже Javelin: в Украине испытали мощнейшие ПТРК

Украинские противотанковые ракетные комплексы "Скиф" и "Корсар" на стрельбах показали себя не хуже американских противотанковых комплексов третьего поколения Javelin.

Как сообщил в интервью УНИАН руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, наиболее известные в линейке украинских ПТРК – "Скиф" и "Корсар".

"На недавних стрельбах, когда отстреливали американские Javelin, как раз использовали эти два противотанковых ракетных комплекса, и они показали, что они не хуже американских", - заявил он.

По словам Бадрака, украинские ПТРК поразили цели так же, как и американские Javelin.

"100% попадание на дальности почти 2 км, комплексы подтвердили свои высокие характеристики", - сказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня стало известно, что Украина проводит испытания опасной ракеты.