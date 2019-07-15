Аналог "Синего кита": в Украине забили тревогу из-за новой опасной игры

Министерство внутренних дел Украины (МВД) предупредило о новой опасной для детей игре под названием "Исчезнуть на 24 часа".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook, сравнив ее с суицидальным "Синим китом".

"Опасная игра "Исчезнуть на 24 часа" — аналог "Синего кита", начинает набирать обороты на территории стран Европейского Союза. Суть — ребенок должен исчезнуть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти, в правилах игры запрещается использовать любые средства связи", — говорится в сообщении.

Иллюстрация 24 канал

"В случае исчезновения вашего ребенка — сразу звоните в Национальную полицию", — призвали в МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в селе на Львовщине нашли повешенным 11-летнего мальчика, который играл в игру, похожую на скандальный "Синий кит".

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