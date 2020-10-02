В Харькове провели ДНК-экспертизы тел жертв Ан-26: названа возможная дата прощания
Церемонии прощания с погибшими курсантами и членами экипажа самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве Харьковской области, могут состояться уже на следующей неделе (с 5 октября).
Об этом в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 2 октября, сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Трансляция программы велась на YouTube-канале "Shuster online".
"Надеюсь, что в начале следующей недели родственники, близкие погибших смогут попрощаться с телами", – сказал Уруский.
Политик отметил, что ДНК-экспертизы тел проводил Харьковский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
"Я посетил этот центр во вторник, убедился, что оборудование, которое там есть, абсолютно наиболее современное", – сообщил вице-премьер-министр.
Уруский добавил, что проведение экспертиз по состоянию на 2 октября было фактически завершено.
Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился, когда заходил на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны, сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook рассказал подробную хронологию полета Ан-26 и подготовки к нему.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета.
В сети имеется видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место падения военного самолета в Чугуеве.
Также место аварии Ан-26 показали с высоты птичьего полета.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов по авиакатастрофе. Он поднял вопрос выплат семьям погибших.