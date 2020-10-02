В Харькове провели ДНК-экспертизы тел жертв Ан-26: названа возможная дата прощания

Церемонии прощания с погибшими курсантами и членами экипажа самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве Харьковской области, могут состояться уже на следующей неделе (с 5 октября).

Об этом в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 2 октября, сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Трансляция программы велась на YouTube-канале "Shuster online".

Олег Уруский на "Свободе слова". Скриншот трансляции

"Надеюсь, что в начале следующей недели родственники, близкие погибших смогут попрощаться с телами", – сказал Уруский.

Политик отметил, что ДНК-экспертизы тел проводил Харьковский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

"Я посетил этот центр во вторник, убедился, что оборудование, которое там есть, абсолютно наиболее современное", – сообщил вице-премьер-министр.

Уруский добавил, что проведение экспертиз по состоянию на 2 октября было фактически завершено.

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