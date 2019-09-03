Мої інсайти про ці насичені 20 днів в Штатах.

Американський культурний код — МРІЯ.

Мрії направляли її з самих перших днів її існування.

Мрії першовідкривачів Нового Світу.

Мрії батьків-засновників.

Мрії підприємців, і нафтових магнатів.

Мрії іммігрантів.

Америка побудувала Голлівуд і Діснейленд, вона створила Інтернет. І все для того, щоб транслювати свої мрії по всьому світу.

Американці вважають себе володарями величезних просторів. Можна їхати тиждень на захід і залишатися на території Америки. Це відчуття масштабу пронизує всю культуру Америки. Американці — аси у частині макрокультури. Їм треба все і в великому розмірі — машини, будинки, їжа. Американці не хочуть і чути про те, щоб зробити що-небудь розміром поменше. Гігантські порції в ресторанах, гігантські авто, гігантські упаковки в магазинах - американському гігантизму немає межі.

Песимізм — непопулярний товар в Америці. Час від часу Голлівуд дозволяє собі знімати інтелектуальне кіно, проте лідерами прокату завжди стають фільми про чудеса і мрії. Подолання труднощів, щасливий фінал — це точне попадання в те, що близько американцям.

Америка велить підтримувати мрії! Вона закликає не боятися власних великих ідей, не боятися йти на ризик, вчитися на помилках. Вона виступає за системне омолодження: міст, кар'єри, брендів, партнерів, середовища або життєвої ситуації. Штати знають, як зробити завтра щасливішими. І завжди за те, щоб індустрія розваг розбурхувала уяву.

3 важливих висновки про американців: вони хочуть вільно мріяти, не готові бути скигліями і песимістами і завжди мають намір будувати найсміливіші плани. А ви так можете? )

10 фактів про Америку, які я для себе винесла.

1. Самовираження кожного – унікальне і ні в кого не викликає жодного сумніву. При цьому оригінальність або неохайність зовнішнього вигляду окремих індивідуумів - перевершує межі розумного. Навіть відвідування Музею людини, з експозицією про толерантність - слабка спроба навчити мене приймати не досконалості фріків всіх мастей!

2. Відстані. Вони гігантські за нашими мірками. І зовсім не збагненні для жителів не мегаполісів. Пішохідні доріжки в деяких містах і районах відсутні просто з причини того, що пересування передбачено виключно на авто. За три тижні ми зробили майже 4000 км, і спіткали ще більше вражень від відвідування цього нового для мене континенту!

3. Природа. Вона напевно головне і саме чудове відкриття, зроблене при повній відсутності очікувань! Вже з чим не асоціювала Штати, так це з бездоганною природною різноманітністю! Гори, скелі, океан, пальми, сонце, кактуси і сукуленти, тумани, колібрі, секвої і платани, заповідники, тектонічні розломи - всього вдосталь, і все воно - чудове, тому що в моїй місцевості не зустрічаються!

4. Толерантність до людей всіх рас, релігій і повне прийняття будь-яких фізичних чи ментальних особливостей у людей. У музеях, картинних галереях, парках, і оранжереях, в місцях громадського користування працює багато людей з обмеженими можливостями. Така справжня, діюча програма інтеграції інвалідів. Думаю як би у нас це втілити в життя в Україні!

5. Нові формати економіки взаємного ринку! Банки і кав'ярні розташовані в одному приміщенні, і повністю ділять простір і клієнтів. Зручність для відвідувачів обох операторів з різних секторів. Оптимізація витрат, більш задоволені клієнти, здатні відвернутися чашечкою кави, в разі очікування. Незвичайний бізнес формат? Абсолютно необхідний, заперечать американці!

6. Куріння - майже атавізм. Можна на пальцях однієї руки порахувати, скільки я бачила курців американців. Може бути, це все витівки кар'єристів сфери IT і розробників з Долини, і вимуштруваних студентів престижних вузів, орієнтованих на просування в майбутньому, при цьому активних прихильників спорту, з якими довелося спілкуватися? Тим не менш сигарети - це скоріше парадокс, що не може не радувати. На відміну від нездорового харчування - стоїть сущі копійки і споживаються в неймовірних кількостях!

7. Бездомні. Їх не те, щоб багато, але вони часто попадаються на очі. Хоча і ведуть себе більш ніж скромно. І сказати правду, це не роздавлені життєвими обставинами невдахи, а просто вибір іншого стилю життя для деяких особливо волелюбних і незалежних громадян!

8. Автомобілі! О, байдужа до них раніше, я вимушено стала їх гарячою прихильницею! Тесла, Ламборджині, Феррарі, Бугатті, Астон Мартін, Макларен - це лише десята частина тих чудових креативних і технологічно видатних суперкарів, до яких я стала ставитися з повагою, побачивши їх поруч з собою на вулицях міста. За зовнішнім корпусом кожного з цих швидкісних звірів ховається чиясь видатна прізвище, реалізована мрія, і просто радість для глядачів!

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9. В Америці, як би це правильно сказати - немає крутого сервісу. Є над функціональність у всьому, що продається. Є тотальна раціональність у придбанні товарів/послуг. Є культура і ввічливість продавців, нарешті! Але видатного, мега душевного сервісу немає. У всякому разі, в тому форматі, про який я яскраво навчаю, про той, який захоплює споживача. Здивую, але сервісу можна вчитися у європейців і азіатів, але точно не в американців!

Ми, українці, давно чекаємо конфетті і більш ніж емпатію, і часто отримуємо це. У Штатах ви отримаєте, згідно з чек-листом і стандарту рівно те, за чим прийшли. І це буде дуже якісно, і екстра вчасно. Але на емпатію і турботу від душі - не розраховуйте! Перевірено)

10. Довіра і чесність в ціні! Більшість носять телефони в задніх кишенях джинсів, речі залишають на увазі, не турбуючись про їх збереження, а посилки від Амазону можуть днями лежати біля вхідних дверей, не привертаючи нічиєї уваги. Ось вже воістину сила закону, і боязнь покарання!

Ні, я зовсім не ідеалізую Америку.

Я всього лише хочу, щоб ми куди більше вірили в себе, мали великі мрії, діяли рішуче, вірили в людей навколо, в свою країну, і ніколи не здавалися!

Не в спробі наздогнати Штати.

А в надії зробити свій культурний код змістовним, особливим і великим!

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