Американского добровольца, воевавшего на Донбассе, решили экстрадировать

В пятницу, 30 октября, Печерский районный суд Киева принял решение об экстрадиции американца Крейга Ленга, который в 2015 году присоединился к "Правому сектору" и принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщил в Facebook сам Ленг, решение суда еще не вступило в законную силу, его защита подаст апелляционную жалобу.

По данным "Радио Свобода", Ленг – бывший американский военный, участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Прибыл в Украину в 2015 году. С добровольцами на фронте провел больше года, служил на передовой в районе Светлодарск дуги.

В 2019 году Ленга задержали, поскольку выяснилось – он объявлен в международный розыск. В украинской прокуратуре заявили, что получили запрос от правоохранительных органов США об экстрадиции американца.

Согласно опубликованным материалам уголовного дела, он вместе с соратником разместил в Интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018-го на предложение откликнулась пожилая пара. Операцию договорились провести в небольшом городке во Флориде. После того, как супруги прибыли в условленное место, Ленг с другом, по версии следствия, застрелили покупателей.

Правоохранители предполагают, убийство произошло с целью грабежа. С собой у погибших было три тысячи долларов.

По украинскому законодательству эти преступления – экстрадиционные: соответствуют статьям 185, 187 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы.

Сам Ленг утверждает, что не совершал тех преступлений, которые ему инкриминируют. По его словам, он прекратил участие в войне на Донбассе и теперь живет гражданской жизнью, преподает английский. Нашел девушку в Украине, которая родила ему ребенка.

В случае экстрадиции в США Ленгу грозит смертная казнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе воевал доброволец из Латвии с позывным "Волк", который ранее принимал участие в войне в Ираке.