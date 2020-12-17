Главный инфекционист США назвал основное условие для коллективного иммунитета от COVID-19

Для формирования стойкого коллективного иммунитета от COVID-19 необходимо вакцинировать более 75% населения страны.

Об этом сказал главный инфекционист США Энтони Фаучи, пишет Vox. Чтобы надежно защитить общество от коронавируса, скорее всего, понадобится привить около 85% населения, уточнил он.

Ранее было принято считать, что для формирования данного вида иммунитета достаточно привить от 60% людей. Однако Фаучи стремится дальше.

"Мы должны привлечь как можно больше людей (к вакцинации. – Ред.)", – считает он.

Инфекционист назвал еще один фактор, который может помочь остановить распространение вакцины COVID-19 помимо массовой вакцинации – то, что вакцины Pfizer и Moderna "кажутся чрезвычайно эффективными". Оба препарата созданы с использованием новой технологии под названием "РНК-мессенджер" и оба оказались более чем на 90% эффективными в предотвращении развития у людей симптомов COVID-19.

Фаучи отметил, что вакцина против кори с эффективностью 98% является лучшей в мире, а новые препараты против коронавируса почти не уступают ей.

США остаются мировым лидером по числу заболевших и умерших.По данным американского института Джона Хопкинса на 16 декабря, с начала пандемии в стране заразилось коронавирусом 16 737 063 человека, из них 304 094 умерли.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что компания Pfizer в воскресенье, 13 декабря, отправила первую партию вакцины от коронавируса в США. Грузовики с 184 275 дозами отправились с завода в штате Мичиган.