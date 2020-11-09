Ходжес предположил, откуда Россия может атаковать Украину

Экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес предположил, с какого направления возможна атака России на Украину.

По его мнению, она вероятна со стороны Крыма, пишут "Крым.Реалии". Чтобы остановить ее, нашей стране нужны собственные мобильные подразделения и развитая транспортная инфраструктура,

Украинские сухопутные войска должны двигаться быстрее, чем могут перемещаться российские силы, подчеркнул Ходжес.

"Это означает, что нам следует обратить внимание на транспортную инфраструктуру, передвижение автомобильным транспортом, перевозки железнодорожным транспортом, передвижение по рекам. Позволяет ли инфраструктура Украины такие перемещения?" – перечислил Ходжес условия успешного противостояния возможному российскому наступлению.

По словам военного, если Россия решится на атаку, это будет "угроза сразу с нескольких направлений".

"Они не будут пытаться вторгнуться только в одном регионе. Пойдут в наступление или под предлогом гуманитарного кризиса в Крыму (по причине якобы недостатка воды), или для того, чтобы ввести еще больше "миротворцев" в Приднестровье, или найдут еще какой-то повод, чтобы ворваться в Беларусь", – уточнил Ходжес.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам Ходжеса, самым важным регионом Украины для России является Черное море. Кремль хочет использовать его как стартовую площадку с открытым доступом на Ближний Восток, Балканы, Кавказ, в Сирию и Восточное Средиземноморье.