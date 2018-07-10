"Американские шпионы?" В сети возник спор из-за нового фейка Минобороны РФ

В сети уличили Министерство обороны России в публикации очередного фейка с целью демонстрации военной мощи.

На инцидент обратил внимание пользователь Mikhail Golub в Twitter.

"Министерство обороны России опять выдает американцев за своих", - написал он.

Министерство обороны России опять выдает американцев за своих pic.twitter.com/mPWqBzVL8Y — Mikhail Golub (@golub) 10 липня 2018 р.

Пользователь также обнародовал скриншот записи российского оборонного ведомства с якобы демонстрацией в оккупированном Крыму военных учений.

Но, с помощью поиска по иллюстрации в Google, удалось установить, что на фото изображены элитные американские спецназовцы – SEAL ("морские котики").

В сети высмеяли эту нелепость.

"Как знать, может они шпиёны мериканские!", "Выдрючить их за авторские права", "Контент-менеджеру положено постить к материалу иллюстрацию. Он гуглит и находит фотку американских пловцов, потому что ему по**й. А в результате получается фейл", - пишут пользователи.

В то же время, некоторые отметили, что на картинке все же изображены россияне.

"Ну как бы нет, оружие у парней с картинки больно специфическое,у американцев другое", "У правого пловца в руках российский пистолет СПП-1М, у среднего - автосат АДС. Ага, американцы", "С каких это пор американцы используют советские подводные автоматы и пистолеты?" - отметили некоторые.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2017 года в сети обратили внимание, что Минобороны России использовало снимки из видеоигры в качестве "фотодоказательства" сотрудничества США с террористами.