Информация о том, что США готовы передать нам патрульные катера типа Islands, появилась еще четыре года назад. За эти годы периодически возникали скандалы с обвинениями украинской власти в затягивании процедуры и нежелании принимать технику. Но потом дело сдвинулось с мертвой точки. В 2017 году об активизации переговоров упомянул первый замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов, а в апреле 2018 года военные сообщили, что работа над контрактом выходит на финишную прямую.

И вот теперь новая информация – в Балтиморе при участии президента Украины и вице-адмирала Береговой охраны США прошла церемония передачи двух катеров Украине, которые должны прибыть в Одессу в 2019 году. Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировка, оснащение и подготовка экипажей будет происходить за наш счет.

Передаваемая техника была принята на вооружение береговой охраной США в середине 80-х - начале 90-х. Со временем американцы стали менять ее на более новую. Все это вызвало у многих некий скепсис, дескать, с нами делятся "неликвидом". Но это далеко не так, ведь больше трех десятков таких же катеров до сих пор остаются на службе в Береговой охране США.

"Наши" Islands были поставлены на хранение, они в хорошем состоянии, что позволит эксплуатировать их еще лет 10-15. Несколько лет назад американцы передавали эти катера союзникам – Пакистану, Грузии. В нашем положении, когда большая часть флота и береговой инфраструктуры была утрачена в связи с аннексией Крыма, а средний возраст оставшейся - 30 лет, такая техника при соответствующем оснащении на наших предприятиях (это обойдется примерно в 10 млн долларов) тоже не будет лишней. Тем более, что передача катеров вписывается в нынешнюю концепцию москитного флота, которая родилась в условиях ограниченности ресурсов и утраты большей части флота в Крыму. На сегодня эта концепция наиболее реалистична, так как предполагает сосредоточиться на оснащении флота быстроходными малыми катерами (торпедными, сторожевыми, ракетными и т.д.), которые, имея современное оснащение и вооружение, способны выполнять в прибрежной зоне все типы операций.

Очевидные плюсы реализации "москитного" подхода: "вменяемые" бюджеты, "щадящие" сроки постройки техники, легкость в обслуживании. А бронированными катерами можно оснащать не только ВМФ, но и погранслужбу, которая борется с контрабандой и обеспечивает сохранность нашей экономической зоны. Понятно, что москитный флот не заменяет флот "большой". Но на сегодня украинский бюджет не способен одномоментно дать миллиарды долларов на постройку кораблей типа фрегата "Гетьмана Сагайдачного" или корвета "Владимир Великий".

Два американских катера – нужные боевые единицы, но надо осознавать, что погоды они не сделают. Жест американцев – скорее демонстрация своей поддержки и своего политического вектора. Потребность же нашего флота в катерах исчисляется в десятках единиц. Уже существуют вполне достойные отечественные решения, такие как ракетный катер "Лань – М", который несет ударное ракетное и противолодочное вооружение, артиллерию, зенитно-ракетный комплекс малой дальности. И при всем благожелательном отношении американцев, нам необходимо делать ставку на свои разработки. Подарки сегодня есть, а завтра их может и не быть. Тем более, что передача техники может растягиваться на долгие годы. А Трамп – президент-бизнесмен, который неоднократно пенял своим европейским партнерам на то, что те решают проблемы своей обороны за счет США.