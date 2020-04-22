Американка с коронавирусом родила дочь весом 800 г, не выходя из комы

В Нью-Джерси женщина с коронавирусом перенесла роды, будучи погруженной в искусственную кому.

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Как сообщает DailyMail, 20 марта 40-летняя Джоанна Медоза Ченкай пришла в клинику, чтобы заполнить документы на отпуск по беременности. Именно тогда доктор обратил внимание на её кашель и решил проверить женщину на COVID-19. Спустя несколько дней она получила позитивный результат теста.

30 марта Джоанну положили в Университетский медицинский центр Хобокен, где у неё начались проблемы с дыханием. Врач сказал, что ей необходимо сделать экстренное кесарево сечение.

"Я была в шоке", – сказала Ченкай.

Американка с коронавирусом родила дочь, не выходя из комы DailyMail

После медики поместили женщину в искусственную кому и привезли в университетскую больницу Роберта Вуда Джонсона в Нью-Брансуике – там ей сделали кесарево.

В итоге, на 26-й неделе беременности у Джоанны родилась дочь весом чуть более 800 грамм. Её назвали Сион и поместили в отделение интенсивной терапии новорожденных, где она пробудет до июля.

13 апреля Джоанну вывели из комы и сообщили новость о рождении дочери. Та обрадовалась, но следом испытала сильную грусть из-за того, что не сможет увидеть Сиону до июля – пока ей удалось посмотреть на дочь только через веб-камеру.

Американка с коронавирусом родила дочь, не выходя из комы DailyMail

На краудфандинговой платформе GoFundMe создали страницу, чтобы собрать средства на выздоровление Джоанны и её дочери. Сейчас удалось собрать 101 тысячу долларов.

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