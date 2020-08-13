Амброзия выйдет на пик цветения в Украине через 10 дней: как бороться с аллергеном

В Украине в конце августа активизируется цветение амброзии, которая может стать агрессивным аллергеном, способным вызвать бронхиальную астму у человека.

Как говорится в сюжете ТСН, каждую неделю ученые Винницкого медуниверситета замеряют уровень пыльцы в воздухе. По их данным примерно через десять дней будет пик активности опасного растения.

"Очень важно предупредить людей, чтобы они минимизировали свои контакты с окружающим миром, возможно, в эти дни оставались дома, некоторые люди куда-то едут, пытаются уйти от амброзии", – говорит профессор Виктория Родинкова.

Аллергия на амброзию

Медики рекомендовали соблюдать гигиену, ведь очень просто разнести аллергенную пыльцу.

"Пыльца остается на одежде, на коже и на волосах. Когда человек заходит в помещение, первое – должен умыться, смыть аллерген с кожи, волос, одежды. Обязательное правило для аллергиков – вечером мыть голову. Ни шампунем, а смывать, потому что вечером, когда ложатся на подушку, встряхивается вся пыльца", – пояснила кандидат медицинских наук Ольга Наумова.

Чтобы бороться с амброзией ее нужно вырывать с корнем. Косить траву бесполезно, тем более так только улучшается ее распространение. Аллергологи пояснили, что с агрессивным растением нужно массово, ведь семена амброзии разлетается до 100 км.

Отмечается, что амброзия опасна и для здоровых людей. Ведь чем больше растений, тем выше риск заболеть тем, кто имеет генетическую предрасположенность к аллергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре протестировали средство для уничтожения амброзии.