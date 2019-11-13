"Алло, Косой?" Жительнице Ивано-Франковска устроили "террор" фанаты Зеленского

Жительнице Ивано-Франковска Юлиане Антонюк уже четыре года названивают поклонники сериала "Слуга народа". Они спрашивают у нее о "Косом" и интересуются, где долг в размере 100 тысяч долларов.

А все потому, что в одной из сцен последней серии первого сезона киноленты в тетради "черной бухгалтерии", которую нашел "президент Голобородько", был записан номер телефона женщины. Им она пользуется почти 15 лет. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам Юлианы, с тех пор, когда серия вышла в эфир, ее телефон не умолкает. В то же время женщине никто не угрожал.

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"Честно, у меня всегда какие-то приключения! Ну, а такое — это вообще. Мне никто не хамил. Просто всем было интересно: "Косой! Ну, и где же эти 100 тысяч долларов?" Преимущественно на русском. Сначала думала: может, ошиблись", — признается жительница Ивано-Франковска.

Она отметила, что сама "Слугу народа" не смотрела, поэтому сразу и не поняла, что происходит. И только потом поинтересовалась у тех, кто звонил.

"Они вырезали этот момент, сбросили мне и буквально требовали: "Да вы посмотрите!" Им было весело", — говорит Юлиана.

Юлиане Антонюк четыре года названивают поклонники сериала "Слуга народа". ТСН

Первые звонки ее еще развлекали, но со временем все больше стали раздражать. В то же время менять номер телефона, которым на протяжении многих лет пользуется исключительно по работе, она не хотела. С просьбой убрать ее номер неоднократно обращалась к студии "Квартал 95". Однако реакции со стороны создателей сериала не было.

Вскоре женщине позвонил Евгений Кошевой, который играл в сериале дипломата, и извинился за киноляп.

"Черная бухгалтерия" из сериала ТСН

"Никто не знал, что так получится! Просто написали от балды", — признался актер.

Он также пообещал найти тех, кто вписал в сцену номер телефона, не проверив, существует ли он на самом деле. Но теперь его скроют от зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в сети старый трейлер сериала "Слуга народа", который был началом избирательной кампании Владимира Зеленского. Об этом Богдан сообщил в Facebook во вторник, 17 сентября, указав на уникальность избирательной кампании нынешнего главы государства.

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