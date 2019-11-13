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13 ноября • обновлено в 09:23
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"Алло, Косой?" Жительнице Ивано-Франковска устроили "террор" фанаты Зеленского

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Жительнице Ивано-Франковска Юлиане Антонюк уже четыре года названивают поклонники сериала "Слуга народа". Они спрашивают у нее о "Косом" и интересуются, где долг в размере 100 тысяч долларов.

А все потому, что в одной из сцен последней серии первого сезона киноленты в тетради "черной бухгалтерии", которую нашел "президент Голобородько", был записан номер телефона женщины. Им она пользуется почти 15 лет. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам Юлианы, с тех пор, когда серия вышла в эфир, ее телефон не умолкает. В то же время женщине никто не угрожал.

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Жительнице Ивано-Франковска устроили "террор" фанаты Зеленского

Жительнице Ивано-Франковска устроили "террор" фанаты Зеленского

Коллаж

"Честно, у меня всегда какие-то приключения! Ну, а такое — это вообще. Мне никто не хамил. Просто всем было интересно: "Косой! Ну, и где же эти 100 тысяч долларов?" Преимущественно на русском. Сначала думала: может, ошиблись", — признается жительница Ивано-Франковска.

Она отметила, что сама "Слугу народа" не смотрела, поэтому сразу и не поняла, что происходит. И только потом поинтересовалась у тех, кто звонил.

"Они вырезали этот момент, сбросили мне и буквально требовали: "Да вы посмотрите!" Им было весело", — говорит Юлиана.

Юлиане Антонюк четыре года названивают поклонники сериала "Слуга народа".

Юлиане Антонюк четыре года названивают поклонники сериала "Слуга народа".

ТСН

Первые звонки ее еще развлекали, но со временем все больше стали раздражать. В то же время менять номер телефона, которым на протяжении многих лет пользуется исключительно по работе, она не хотела. С просьбой убрать ее номер неоднократно обращалась к студии "Квартал 95". Однако реакции со стороны создателей сериала не было.

Вскоре женщине позвонил Евгений Кошевой, который играл в сериале дипломата, и извинился за киноляп.

"Черная бухгалтерия" из сериала

"Черная бухгалтерия" из сериала

ТСН

"Никто не знал, что так получится! Просто написали от балды", — признался актер.

Он также пообещал найти тех, кто вписал в сцену номер телефона, не проверив, существует ли он на самом деле. Но теперь его скроют от зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в сети старый трейлер сериала "Слуга народа", который был началом избирательной кампании Владимира Зеленского. Об этом Богдан сообщил в Facebook во вторник, 17 сентября, указав на уникальность избирательной кампании нынешнего главы государства.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
Сериал Слуга Народа кино мобильный телефон
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