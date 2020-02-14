"Аллаху акбар! За Украину!" Герой-азербайджанец ВСУ поразил личной историей войны

В сети появилось интервью воина ВСУ азербайджанского происхождения Романа Бахшиева, в котором он рассказал о самых тяжелых боях за Луганщину, а также о своем боевом пути.

Ролик опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мои родители из Азербайджана, я также приехал в Украину оттуда. Сепаратизм для нас не есть нечто такое неожиданное. 20 января 1990 года в Азербайджане российско-советские оккупационные войска зашли в города Сумгаит и Баку и просто начали убивать людей. И только мужество, достоинство и патриотизм азербайджанского народа не дали им пройти вперед", – рассказал Герой.

"В Украине я с 2004 года. По нашим законам, на земле, на которой живешь, с которой ты ешь хлеб, ты ее должен защищать и отдать свою жизнь в любой момент", – добавил воин.

После этого в сюжете показали архивные кадры, на которых он ведет огонь по террористам со словами "Аллаху акбар! За Украину!".

Роман Бахшиев во время боя Скриншот видео

Бахшиев признался, что добровольно пошел на российско-украинскую войну и, как и его побратимы, хотел освободить как можно больше земель, которые захватили оккупанты. В частности, им удалось полностью очистить от боевиков город Родаково на Луганщине.

По его словам, всего после двух часов боя террористы сбежали, побросав свое оружие. Местные жители потом рассказывали украинским защитникам, что оккупанты спешили избежать встречи с "карателями", как они называли ВСУ.

"Тогда еще работал поезд Луганск – Антрацит. Сепары еще не знали, что Родаково освободили, ездили туда скупаться. Мы встречали их возле поезда, спрашивали: "Чего вы сюда пришли?". Они говорили: "В Луганске "Бонд" (сигареты. – Ред.) стоит 80 грн, а здесь намного дешевле". И мы их "принимали", – вспоминает Бахшиев.

Однако когда террористы узнали о том, что ВСУ удалось зачистить Родаково, то начали обстрел позиций защитников из РСЗО "Град", танка и минометов.

Роман Бахшиев Скриншот видео

"Отпор дали, но там я получил первое ранение, контузию. А через десять суток второй раз ранило в Дмитровке. Там после обстрела РСЗО "Смерч" начали взрываться боекомплекты у тех подразделений, которые были рядом с нами. Мы побежали помогать, и я впервые в жизни увидел, что танк может плавиться как пластмасса. Лава льется, и ты ничего сделать не можешь. Война – это очень плохо", – поделился страшными воспоминаниями Герой.

По словам Бахшиева, по окончании срока мобилизации он вернулся работать учителем физкультуры в киевскую школу №6. Но вскоре война позвала его обратно.

"Мне позвонили и попросили вернуться. Я, не думая, начал собирать документы и уже через два месяца начал выполнять задания. Нас стыдили, что мы воюем с "шахтерами"? Ну они воюют с учителями! Я оставил учебное заведение, детишек своих и пошел воевать с этой сепарней. Я не могу представить, что в стране идет война, а я сижу дома и ничего не делаю", – сказал защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети произвело фурор видео с израильтянином Григорием Пивоваровым, на котором он рассказал, почему решил идти защищать Украину. Воин признался, что считает своим главным врагом "русский мир".

Герой воюет на востоке Украины с 2014 года. Сначала мужчина пришел на Майдан, а потом стал штурмовиком "Айдара" и принимал участие в самых опасных операциях на Донбассе.

За более чем пять лет войны Пивоваров успел пройти все самые горячие точки фронта: Новый Айдар, Счастье, Металлист, "Фасад", Луганская ТЭЦ, Марьинка. Однако он до сих пор не получил украинское гражданство.

Также украинцев впечатлило видео с грузинским добровольцем, который воюет на украинской стороне на Донбассе против российских оккупантов.

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