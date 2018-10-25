''Аллах все вернет'': оккупанты поиздевались над многодетной крымской татаркой, ее массово поддержали. Трогательное видео

Многодетную мать из Старого Крыма – 49-летнюю Зарему Куламетову, которую приговорили к 250 часам общественных работ за "оскорбление полицейского", массово поддержали крымские татары.

Каждый день к ней на помощь приходили совершенно разные люди, которых женщина даже не знала лично.

"Я не заслужила такого внимания! - растрогано говорит она на видео "Крым.Реалии". – Приходят, помогают, вместе со мной убирают, со мной уходят, ждут. Я даже не знаю их имени, откуда они приехали. Люди меня не оставляют. Пусть Аллах вернет всем…".

"Какая беда бы не постигла, по-любому мы все вместе сможем преодолеть это", – считает один из помощников.

Крымскую татарку приговорили к 250 часам общественных работ за "оскорбление полицейского". Посмотрите, что произошло потом! pic.twitter.com/R7QX8ZauZu — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 24 октября 2018 г.

Когда срок наказания подошел к концу, решили провести дуа. Молебен прошел 22 октября в Верхней Мечети Старого Крыма. Зарема Куламетова поблагодарила всех, кто помогал и поддерживал ее все эти месяцы.

"Аллах обещал, что эта жизнь полна испытаний и трудностей. Преодолеть их мы можем только вместе", – сказала она.

В комментариях под видео – восхищены поступком людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа причина арестов крымских татар в Крыму.