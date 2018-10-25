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''Аллах все вернет'': оккупанты поиздевались над многодетной крымской татаркой, ее массово поддержали. Трогательное видео

4.5тЧитать материал на украинском

Многодетную мать из Старого Крыма – 49-летнюю Зарему Куламетову, которую приговорили к 250 часам общественных работ за "оскорбление полицейского", массово поддержали крымские татары.

Каждый день к ней на помощь приходили совершенно разные люди, которых женщина даже не знала лично.

"Я не заслужила такого внимания! - растрогано говорит она на видео "Крым.Реалии". – Приходят, помогают, вместе со мной убирают, со мной уходят, ждут. Я даже не знаю их имени, откуда они приехали. Люди меня не оставляют. Пусть Аллах вернет всем…".

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"Какая беда бы не постигла, по-любому мы все вместе сможем преодолеть это", – считает один из помощников.

Когда срок наказания подошел к концу, решили провести дуа. Молебен прошел 22 октября в Верхней Мечети Старого Крыма. Зарема Куламетова поблагодарила всех, кто помогал и поддерживал ее все эти месяцы.

"Аллах обещал, что эта жизнь полна испытаний и трудностей. Преодолеть их мы можем только вместе", – сказала она.

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В комментариях под видео – восхищены поступком людей.

''Аллах все вернет'': оккупанты поиздевались над многодетной крымской татаркой, ее массово поддержали. Трогательное видео

''Аллах все вернет'': оккупанты поиздевались над многодетной крымской татаркой, ее массово поддержали. Трогательное видео

''Аллах все вернет'': оккупанты поиздевались над многодетной крымской татаркой, ее массово поддержали. Трогательное видео

''Аллах все вернет'': оккупанты поиздевались над многодетной крымской татаркой, ее массово поддержали. Трогательное видео

''Аллах все вернет'': оккупанты поиздевались над многодетной крымской татаркой, ее массово поддержали. Трогательное видео

''Аллах все вернет'': оккупанты поиздевались над многодетной крымской татаркой, ее массово поддержали. Трогательное видео

''Аллах все вернет'': оккупанты поиздевались над многодетной крымской татаркой, ее массово поддержали. Трогательное видео

''Аллах все вернет'': оккупанты поиздевались над многодетной крымской татаркой, ее массово поддержали. Трогательное видео

''Аллах все вернет'': оккупанты поиздевались над многодетной крымской татаркой, ее массово поддержали. Трогательное видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа причина арестов крымских татар в Крыму.

Читайте все новости по теме "Нарушение прав человека в Крыму" на OBOZREVATEL.

Тема
Нарушение прав человека в Крыму
Место
Украина
Объект
крымские татары
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Молодцы! Благодаря их "помощи" город стал чище! Почаще бы подобные наказания применялись!
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Попович Олег
Попович Олег
Крымчанин Юрий, ты просто пи дар, мусор ты лаптеногий и не какой не крымчанин гнида.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кацапы пдрсы
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