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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Алкоголю і тютюну тут не місце

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Весна нагадує про потребу соціальної реклами та контролю за виконанням законів про заборону розпивання алкоголю та куріння у громадських місцях. Нині парки, дитячі та спортивні майданчики перетворюються у місця алко-зустрічей!

Дивує "гібридна поведінка місцевої влади та поліції" у цьому питанні,мовляв, штрафи занадто малі, тому ми не будемо контролювати дотримання цих законів!

Нагадаю, що з 2010 року в Україні діє Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв.Відповідно до даного Закону, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) та в інших заборонених законом місцях, або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль . Порушення Закону тягне за собою попередження або накладення штрафу від 17 до 85 грн. Ті ж самі дії, вчинені повторно протягом року передбачають штраф 51-119 грн.

Куріння тютюнових виробів заборонено у ліфтах і таксофонах, у закладах охорони здоров'я, у навчальних та освітньо-виховних закладах, на дитячих майданчиках, на спортивних майданчиках, у під'їздах жилих будинків, у підземних переходах, у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення). Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у закладах громадського харчування; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; у приміщеннях закладів культури; у приміщеннях закритих спортивних споруд; у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності. Порушення передбачає стягнення у розмірі 51-170 грн і лише 170-340 грн при повторному порушенні.

Правильна поведінка – не закривати очі на проблему, а ВИКОНУВАТИ ЗАКОНИ і ОДНОЧАСНО ВНЕСТИ ЗМІНИ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ШТРАФІВ.

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
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